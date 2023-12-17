這波冷較久！下周最強大軍探10°C全台都凍　鄭明典：冷氣團在增強

▲冷空氣一波波，今天清晨新北市出現最低溫9.4度。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

災害預報士賈新興指出，冷空氣一波波，溫度一直落，這波最低溫今天（17日）清晨出現在新北市富貴角，只剩9.4度，下一波冷空氣預計19日（周三）中午前後接力報到，並不斷增援南下，最強的北方冷空氣大軍預計冬至 （22日）深夜逐漸抵達。前中央氣象局長鄭明典今並指，目前影響台灣的這波冷空氣「還在增強」。

中央氣象署今天下午4時再度發布「低溫特報」，受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今天下午至晚間金門縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。明天冷氣團減弱，清晨各地感受還是很冷，中部以北及宜蘭約14度，南部、花東約16度，白天高溫回升，北部可以來到23度左右，中南部落在25到27度之間，東半部則因為雲量較多，高溫回升有限，約在21度上下，其中北部溫度回升將近10度，中南部也有7、8度的高低溫差距，西半部日夜溫差大；降雨方面，水氣也略微減少。

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▲氣象署示警：這波預計「冷得比較久」。

氣象署預報，這波冷氣團預計冷得比較久，明天（18日）短暫回溫、雨少，但下一波冷氣團19日（周二）接力南下，且水氣增多，北部再度轉雨，下半天起北台灣逐漸降溫，20日（周三）冷空氣持續南下，越晚越冷，各地氣溫明顯下降，到了21、22日（周四、五）影響最明顯，全台感受寒冷，中部以北恐下探10度。

鄭明典今天傍晚6時許也發文指出，這團冷空氣還在「增強」！依據距平圖，比氣候平均冷的藍色區域中「圓圈範圍內」的冷空氣還在增強，而它北方北極圈內的比氣候平均暖的棕色區域暖空氣一樣在增強。500百帕氣壓圖顯示，有一道高壓脊場深入北極圈，脊場的西北側有偏南風帶來暖空氣進入北極圈，脊場東南側的偏北風則持續將北極冷空氣往外輸送，預估下一波冷空氣影響台灣的確會「比現在這一波更強，持續時間更久。」

賈新興則預報，下一波冷空氣則預計19日中午前後南下影響，之後的冷空氣是不斷的增援南下，「最強的北方冷空氣大軍」預計於冬至22日深夜逐漸抵達，並於23日清晨達到最強，根據歐洲系集模式預測圖，1032等壓線「更衝到花東的海岸山脈以及桃園以北一帶」。至於19日這波冷氣團大軍在預報的台北站低溫並沒有比 現在這波更低，未來兩波，太平山都可能有機會出現漂亮的冰霰及霧淞美景。