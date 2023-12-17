快訊／台北馬拉松1男跑者突倒地無心跳　命危送醫搶救

▲2023台北馬拉松今在台北市政府廣場開跑。（圖／記者莊智勝攝）

記者張君豪、劉人豪／台北報導

中央氣象署觀測，今天（17日）清晨全台最低溫出現在新北市石門的9.4度，而台北氣象站也降到12度，升級「強烈大陸冷氣團」，這也是今年入冬第二波強烈冷氣團。「2023台北馬拉松」今在冷氣團影響下開跑，上午7時50分，一名約50歲女跑者於中山北路二段和民權東路一段的交叉路口摔傷，意識清醒，送往馬偕；上午9時15分，一名約40歲男跑者在港東街倒地，無呼吸心跳送往內湖國醫急救。