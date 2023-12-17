北北基大雨特報！今「10度以下」範圍曝　高山有望降雪

▲北北基大雨特報。（圖／氣象署）

記者李宜秦／台北報導

今日受到強烈大陸冷氣團影響，清晨最低溫出現在新北石門富貴角的9.4度，白天各地天氣依然寒冷，北部、宜蘭只有14度，中部以北3500公尺以上高山有降雪機會，明日冷氣團減弱，天氣短暫回溫，但周二又有一波強烈冷氣團南下，周三到周五受其影響，周四晚上到周五清晨最冷，中部以北、宜蘭下探10度。

中央氣象署預報員趙竑表示，今日水氣多，東部陰雨綿綿，雙北、宜蘭可能有局部大雨。氣象署已發布大雨特報，今日基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率。

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▲4縣市低溫特報。（圖／氣象署）

今日仍受強烈冷氣團影響，白天北部、宜蘭14度，其他地區18-19度，氣象署也發布低溫特報，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今日新北市局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率。明日冷氣團減弱，大台北、宜蘭、花東仍有降雨機率，各地高溫回升到20度以上。

周二白天仍算溫暖，但隨著強烈大陸冷氣團南下，天氣會越晚越冷，冷氣團影響至周五，周四晚上到周五清晨最冷，中部以北、宜蘭10-12度，其他地區13-15度。周六冷氣團減弱，各地高溫回升到18度以上，中南部有22-23度。

▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）