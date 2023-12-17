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大陸 大陸焦點 特派現場

寒流席捲中國　30個國家測站創12月同期低溫紀錄

▲▼大陸寒潮,上海降溫。（圖／CFP）

▲上海急速降溫，民眾穿起大衣。（圖／CFP）

文／中央社上海17日電

寒流席捲中國，多地急速降溫以致出現程度不一的降雪，甚至影響交通。17日清晨，共有30個國家級氣象站刷新12月的低溫歷史紀錄，其中5個創設站以來的歷史新低。

據香港經濟日報、中國天氣網，受強烈寒流的影響，內蒙古中東部、華北、黃淮、江淮、江南、華南等地從16日起就出現明顯降溫，其中廣西西南部、廣東南部沿海局地降幅達到12度到16度。

寒流影響持續，今天清晨中國23個省會級城市的氣溫創下立冬以來新低，其中河北、山西、北京、天津、遼寧等地共30個國家級氣象站，測得溫度刷新了12月的低溫歷史紀錄，位在山西、河北、遼寧等地的5個測站，測得溫度更創設站以來的歷史新低。

▲▼大陸寒潮,南京雪景。（圖／CFP）

北京今天清晨測得零下15.5度，創下今年入冬以來的低溫紀錄，同時為1951年有紀錄以來，同期「第三冷」的低溫。

根據預測，18日開始至20日，新一波較強的冷空氣又將從北向南影響中部與東部地區，部分地區氣溫下降4度到8度，遼寧局部地區降溫將會達10度以上，貴州至江南等地，會有明顯雨雪天氣。

報導指出，面對寒冷與下雪的天氣，中國國家防災減災救災委員會辦公室和應急管理部等部門開會，根據會商，這次的低溫雨雪冰凍災害影響範圍廣、降溫幅度大，具有一定的極端性，對部分地區社會民生影響大，已組織約4萬人，鏟冰除雪、搶險救援。

▲▼大陸寒潮,北京故宮雪景。（圖／CFP）

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