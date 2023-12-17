陸寒潮發威　上海飄雪、福建小三通全停

▲上海急凍，民眾穿上保暖大衣。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸迎來入冬最強寒潮，南方省市氣溫也大跳水，其中，福建省西北部的南平、三明、龍岩降溫幅度達8℃至14℃，高海拔鄉鎮的氣溫更是降至0℃以下。另外，長三角地區也進入寒冬模式，浙江省南部多地降溫超過10℃，大部地區最低氣溫-4℃至-1℃，上海深夜還飄起了小雪，溫度降至-3℃以下。

華北的河北省持續發出寒潮黃色預警信號，16日至17日河北大部分地區最低氣溫持續下降8℃至12℃，局地下降12℃至16℃。17日早晨最低氣溫，張家口、承德、保定、雄安新區、廊坊南部、滄州、衡水北部降至-27℃至-19℃，其中壩上地區-32℃至-28℃，其他地區降至-18℃至-13℃。

河北省氣象局表示，此次寒潮降溫劇烈，將出現極端低溫天氣，過程最低氣溫保定、廊坊及以南部分地區將接近或跌破12月曆史極值。

▼南京夫子廟景區雪景。（圖／CFP）



福建省氣象台16日6時繼續發出寒潮警報，福建省氣象台表示，16日早晨，福建西部北部的南平、三明、龍岩的部分城區和寧德的局部城區，降溫幅度達8℃至14℃。

截至16日8時，全省共有南平、三明、龍岩三市10個縣（市、區）14個高海拔鄉鎮氣溫降至0℃以下，以建寧灘溪鎮-6.3℃為最低（海拔1803.8公尺）。其中，光澤縣太銀村、三明泰寧峨嵋峰也出現了降雪和雨霧凇天氣。

另外，繼福州黃岐至馬祖客運航線此前一天宣布停航後，廈門至金門、泉州至金門、福州馬尾至馬祖16日也陸續停航。截至目前，4條兩岸「小三通」客運航線已全部停航。

▼北京故宮雪景。（圖／CFP）



長三角地區也受到影響，浙江省南部多地大幅降溫10℃以上，根據浙江省氣象台低溫報告，17日早晨浙江省大部地區最低氣溫-4℃至-1℃有冰凍，山區-8℃至-5℃有嚴重冰凍。

上海15日夜到16日早晨飄起了小雪或雨夾雪，預計16日夜裡到17日早晨該市大部地區最低溫度將下降到-3℃以下。15日晚開始，江蘇南京、無錫、徐州、常州、南通等多地也飄雪，16日早晨淮河以北大部分地區溫度在-5℃至-3℃左右，沿江及蘇南大部分地區溫度在-2℃至0℃左右。