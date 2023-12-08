　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

向海外客招手！　陸宣布調降簽證費「按75%收取」

▲廈門航空,廈航,長樂機場,福州機場。（圖／CFP）

▲大陸積極向海外遊客招手。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸外交部今（8）日下午宣布，大陸將全面性自本月11日起到明年底止，即為期超過一年的時間，將赴陸的簽證費用降低四分之一，按現行費用的75%標準收取簽證費。

大陸外交部今日發布「關於階段性減免來華簽證費的通知」，內容顯示，2023年1月8日對新冠病毒感染實施「乙類乙管」後，持續優化外國人來華簽證和入境政策，促進中外人員往來。

通知指出，作為臨時措施，中國駐外使領館自2023年12月11日至2024年12月31日，按現行收費標準的75%收取來華簽證費，具體情況可向中國駐當地使領館咨詢。

大陸此番舉動被視為向海外旅客招手，實際上，官方11月底就再加碼，宣布對法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞這6個國家試行免簽。

據攜程國際版Trip統計，大陸公布單方面免簽政策後，與11月20日至24日免簽政策前相比，11月25日至29日，法國、馬來西亞飛中國大陸的航班搜索量，月增長率分別為16.7％和11.94％。

德國、義大利、西班牙和荷蘭的航班搜索在免簽政策公布後，月增長量更為明顯，其中，西班牙和荷蘭搜索中國航班的遊客數分別增長102％和130％，德國則增長45％，義大利增長55％。

ET快訊
日本最有名台灣人是誰？　年輕人一面倒喊她
快訊／日本先發打線出爐！　小心「連5轟強打」
快訊／高雄18歲女騎士　慘遭輾過慘死
北海道異象！ 「上萬條死魚」擠滿沙灘
迪麗熱巴「換衣服」逼秦嵐看！一把拉進洗手間　女神驚叫
快訊／鍾沛君眼眶紅了！　批朱學恒「不認罪」：二度傷害
快訊／朱學恒改口不認罪！　喊：證明我的清白
歐陽靖曾被前夫施暴！　排斥新感情「還餘悸猶存」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

藍天保衛戰！　陸發布第三個「改善空氣品質計畫」

中共政治局會議：明年續行積極財政政策、穩健貨幣政策

向海外客招手！　陸宣布調降簽證費「按75%收取」

中國學者悼念季辛吉：帶來中國改革開放時代

快訊／公布第2波台灣釋迦輸陸名單　國台辦再談堅持「九二共識」

上海自貿區推制度型開放　陸商務部：有三方面的新突破

港珠澳大橋15日開放旅遊　全程140分鐘

「趨勢科技」研發部門撤離大陸　知情者：與反間諜法有關　

陸鎖匠幫警察開鎖被炸死！淒涼結局妻心寒　維權3年變「皮球」

國泰航空訂購6架空巴貨機　看好香港「國際航空樞紐」前景

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

Lulu金馬狂瘦「險些露小亮點」XD　不敢和陶晶瑩比：非常高的標竿

超人氣牛肉麵老闆酒駕　路邊被抓！酒測達0.77

女兒洗完衣服請父幫忙搬　爸全程狂抱怨氣到不行XD

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

藍天保衛戰！　陸發布第三個「改善空氣品質計畫」

中共政治局會議：明年續行積極財政政策、穩健貨幣政策

向海外客招手！　陸宣布調降簽證費「按75%收取」

中國學者悼念季辛吉：帶來中國改革開放時代

快訊／公布第2波台灣釋迦輸陸名單　國台辦再談堅持「九二共識」

上海自貿區推制度型開放　陸商務部：有三方面的新突破

港珠澳大橋15日開放旅遊　全程140分鐘

「趨勢科技」研發部門撤離大陸　知情者：與反間諜法有關　

陸鎖匠幫警察開鎖被炸死！淒涼結局妻心寒　維權3年變「皮球」

國泰航空訂購6架空巴貨機　看好香港「國際航空樞紐」前景

狂寫「天語」！小6女童拜拜完「狂打嗝、跳舞」喊：未來當乩童

陳佩琪今晚赴大巨蛋看球賽！　爆料柯文哲轟：竟有這種行政院長

日經：蘋果正將iPad新品開發移往越南

341.5萬起！台灣奧迪推出「TT、TT RS限量典藏版」　告別經典跑車

高山茶都嘉義博茶會9日登場　中埔警分局交通管制措施出爐

麥卡倫新年「春宴系列」有獨特米香　Johnnie Walker Blue Label絲滑柔順

賈永婕「日本甜吻老公」放閃　小S煞風景吐槽：我食物吐出來！

元旦祝山觀日首班列車0250開車　團體和個人預約採2階段分流

OL遭詐300萬元...流浪犬「妞妞」出任務　配合演戲還幫警逮車手

聖暉11月營收月增11%　在手訂單340億、漸進入高原期

鬆獅聽爸咳嗽努力爬床關心　媽吃醋：換我都沒有反應QQ

大陸熱門新聞

五月天若被認定假唱　恐面臨百億賠償金

母求大眾捐款220萬　讓她女兒讀名校

女大生挖到人參咬一口！中毒昏迷17小時

董事長離婚20年　突叫前妻買股票狂賺4820萬

為何外國人赴旅遊冷清？業者嘆難度系數高

王令麟：終極目標2028年新增2萬家店

「科目三」跳進醫院！OL韌帶受傷、男膝蓋劇痛

若五月天鑑定為「真唱」檢舉者要負責嗎？

千萬級女網紅　復出僅3分鐘再被封禁

陸航母福建艦海試前 江南造船釋「核動力貨輪」設計方案

國中生拒幫同學寫作業　被打到快往生

父親骨灰被弄丟！殯儀館竟「換新的」給她

陸鎖匠幫警察被炸死！淒涼結局妻心寒

未成年將家中金條「變現2522萬元」！還給朋友93萬

更多熱門

相關新聞

為何外國人赴旅遊冷清？業者嘆難度系數高

為何外國人赴旅遊冷清？業者嘆難度系數高

今年以來，大陸國內遊、出境遊持續火爆，但入境遊卻顯得冷清，官方11月底再宣布對法國、德國等6個國家試行免簽。不少從業者接待外國遊客時，遇到搶不到景區門票、「不會」付款結帳、說英文的服務人員變少等情況。

香港最新文青景點　隱藏天台看維港

香港最新文青景點　隱藏天台看維港

廣州「世界最高摩天輪」360度看夜景

廣州「世界最高摩天輪」360度看夜景

搭高鐵「香港→廣州」交通攻略

搭高鐵「香港→廣州」交通攻略

香港迪士尼年末5大必拍亮點攻略

香港迪士尼年末5大必拍亮點攻略

關鍵字：

大陸旅遊大陸旅行大陸國旅外國人旅遊外國遊客外國人赴陸旅遊大陸外交部中國簽證大陸簽證

讀者迴響

熱門新聞

芭樂公主慘死！斷氣前電話求救「我被砍」

阿信突丟下麥克風！

陳致遠被目擊「大賣場當店員面起爭執」

「台灣70萬內新車」只剩這6款

手搖飲當開水　女取出300顆腎結石

爸、弟「都看過吳夢夢的A片」反應曝

即／彰化男芭樂園綑女友砍20刀　她斷臂亡

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

北一女老師轟課綱「無恥」爆紅　本人回應了

網傳黑白梗圖「婁峻碩去世…」　黃偉晉嚇壞爆哭

米砂「97萬YT頻道被刪了」！

快訊／美大學槍擊3教職身亡　台灣副教授罹難

彰化男果園綑女友　芭樂公主被斷臂砍死

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

史上最長寒假！3所大學12／25開始放假　總共放56天

更多

最夯影音

更多
超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售
跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面