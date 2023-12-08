向海外客招手！　陸宣布調降簽證費「按75%收取」

▲大陸積極向海外遊客招手。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸外交部今（8）日下午宣布，大陸將全面性自本月11日起到明年底止，即為期超過一年的時間，將赴陸的簽證費用降低四分之一，按現行費用的75%標準收取簽證費。

大陸外交部今日發布「關於階段性減免來華簽證費的通知」，內容顯示，2023年1月8日對新冠病毒感染實施「乙類乙管」後，持續優化外國人來華簽證和入境政策，促進中外人員往來。

通知指出，作為臨時措施，中國駐外使領館自2023年12月11日至2024年12月31日，按現行收費標準的75%收取來華簽證費，具體情況可向中國駐當地使領館咨詢。

大陸此番舉動被視為向海外旅客招手，實際上，官方11月底就再加碼，宣布對法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞這6個國家試行免簽。

據攜程國際版Trip統計，大陸公布單方面免簽政策後，與11月20日至24日免簽政策前相比，11月25日至29日，法國、馬來西亞飛中國大陸的航班搜索量，月增長率分別為16.7％和11.94％。

德國、義大利、西班牙和荷蘭的航班搜索在免簽政策公布後，月增長量更為明顯，其中，西班牙和荷蘭搜索中國航班的遊客數分別增長102％和130％，德國則增長45％，義大利增長55％。