好萊塢活春宮！男男躺地激戰「交疊蠕動」　鞋都掉了路人看呆

▲美國一對同性情侶在好萊塢星光大道旁公然上演活春宮。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國一對同性情侶難忍情慾，竟公然在好萊塢星光大道旁，直接躲在睡袋內當眾恩愛，而這段畫面被網友公開後，也在網上引起瘋傳。

據《每日星報》報導，從這段時長只有15秒的影片可見，這2名男子將自己包裹在了一個銀、藍色相間的睡袋中，只伸出雙腳，交疊在一起激情蠕動，當街上演活春宮。

即使當時的好萊塢星光大道人來人往，一旁還偶爾有路人經過「觀戰」，但2人絲毫不在意，也未曾停下不斷摩擦晃動的動作，其中一名男子甚至激情到掉了一隻鞋子。

現場畫面被網友@VideosSick拍下後，發佈在社群媒體X（前稱推特）上，並迅速走紅，吸引逾180萬人點擊觀看。有網友幽默表示，「看完這影片我開始相信愛情」、「這才是真正的浪漫」，但也有網友質疑2名男子打野戰的行為是否違法。

對此，當地的Pride Legal律師事務所指出，在偏僻、遠離他人視線的地方發生性行為並不違法，但如果民眾在公共場所不顧他人，放縱自己的行為對他人形成干擾時，就可能涉及犯罪，因此在偏僻的地區車震不會構成違法行為，但在繁忙地區發生性行為，就可能被視為犯罪。