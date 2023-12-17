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元旦花蓮拿好康！七星潭健走海景線　百台冰箱千元禮券全部送

▲▼花蓮元旦在七星潭賞星廣場舉辦「396Hz走出遼闊釋放-七星潭海景線」元旦升旗健走活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮元旦在七星潭賞星廣場舉辦「396Hz走出遼闊釋放-七星潭海景線」元旦升旗健走活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府明年將推出「2024花蓮頻率大縱走」六大健走活動，首場即攜手新城鄉公所於明年1月1日上午8點30分在七星潭賞星廣場舉辦「396Hz走出遼闊釋放-七星潭海景線」元旦升旗健走活動，在遼闊視野中釋放煩憂，除了準備冰箱100台及千元禮券200份共300份獎項外，還將加碼神秘大獎，縣長徐榛蔚及新城鄉長何禮臺邀請大家踴躍參加，一起開心又健康的迎接新的一年。

縣政府表示，健走路線從七星潭風景區賞星廣場出發，往南沿著兩潭自行車道至七星潭自行車租借站，再順著臨潭橋大排及無障礙步道返回賞星廣場，讓大家置身藍天碧海，感受花蓮七星潭的壯闊浩瀚，透過大海悠長的頻率，無垠的海岸與穩定的波濤聲，在遼闊視野中釋放煩憂，一同感受花蓮頻率美好共振。

▲▼花蓮元旦在七星潭賞星廣場舉辦「396Hz走出遼闊釋放-七星潭海景線」元旦升旗健走活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

新城鄉長何禮臺估計此次與縣府合辦健走活動將吸引大量人潮，因七星潭周邊停車空間有限，為了舒緩車潮，因此縣府與公所特別規劃了免費接駁車，於花蓮縣防災教育館與活動會場七星潭賞星廣場之間來回行駛，防災教育館位於華西路底曼波海洋生態休閒園區及酒廠之間，參與民眾可開車至防災教育館停車，再步行或搭乘接駁車前往會場，去程最早班於7點30分發車，回程最末班於12點從七星潭賞星廣場發車返回，每班坐滿即發車。

▲▼花蓮元旦在七星潭賞星廣場舉辦「396Hz走出遼闊釋放-七星潭海景線」元旦升旗健走活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

主辦單位也提醒大家，花蓮縣在聯合國永續發展目標(SDGS)下打造淨零永續花蓮，環保工作不能少，活動現場將提供飲用水，請參加民眾自備環保杯，共同做環保，只要出示環保杯即可領取國旗一支，數量有限送完為止。

交通部分，當日開車民眾請特別注意，會場周邊停車位有限，建議多人共乘前往及多加利用接駁車，活動詳情請至花蓮觀光資訊網查詢（https://reurl.cc/QZ8e52）。
 

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