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基隆市府元旦升旗典禮　串連愛心共迎2024第一道曙光

▲基隆元旦升旗典禮迎接新年。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市元旦升旗典禮以「台灣頭看日出擁抱愛」為主題。基隆市府發言人余治明。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為歡慶2024年的到來，基隆市元旦升旗典禮特別以「台灣頭看日出 擁抱愛」為主題，歡迎大家以愛出發，共同迎接2024台灣頭的第一道曙光。市府發言人余治明、社會處長楊玉欣今（12日）出席「2024基隆市元旦升旗典禮」宣傳記者會，正式揭曉基隆市元旦升旗主視覺。

市府發言人余治明指出，圍繞「台灣頭看日出擁抱愛」主題，以人與人並肩看日出愛的身影為靈感，將各種色彩的愛心並列排放，讓「愛」把市民的心串連在一起，透過溫暖繽紛色調又有愛的視覺，象徵多元共融的和諧社會。

▲基隆元旦升旗典禮迎接新年。（圖／記者郭世賢翻攝）

余治明表示，本次元旦升旗典禮以「愛為出發」，將與2020年度十大抗癌鬥士的盧妍蓁共同主持，特別邀請基隆城市音樂愛心大使許哲誠演奏獻唱、基隆愛樂合唱團楊月娥執行長領唱國歌、基督教貴格會崇信教會以及青年舞蹈團-伶伶舞蹈工作室帶來動人歌聲與舞蹈表演；另贊助元旦宣導旗幟與熱飲長達35年的世紀獅子會擔綱升旗手，共同展現基隆的生命力與暖實力。

社會處長楊玉欣表示，考量基隆冬季多雨氣候，元旦升旗典禮首次在基隆城際轉運站舉行，有大頂棚民眾可以在更安心及舒適的環境參與升旗典禮活動；屆時05時30分開放入場，並於6時提供熱飲與開始活動，將規劃神秘小禮物給現場來賓（為響應環保本活動恕不發邀請卡）。

▲基隆元旦升旗典禮迎接新年。（圖／記者郭世賢翻攝）

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