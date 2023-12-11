潮州鎮公所2024年元旦舉辦千人健行活動　即起報名至14日

▲潮州鎮公所於2024年元旦舉辦「龍騰潮進寶〜全民健行趣暨市集活動」 。（圖／潮州鎮公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

潮州鎮公所於元旦1月1日6時30分在州國小操場及華興路，舉辦「2024龍騰潮進寶〜全民健行趣暨市集活動」，藉此讓鎮民感受歡樂的新年氣氛，並透過千人健行活動的過程展現出以堅持毅力的態度及精神面對充滿未知的挑戰，猶如人生歷練的過程不斷銳變成長，即日起報名。

當天的活動，有元旦升旗典禮、千人健行、市集活動及摸彩活動；升旗典禮由原住民聲樂家男高音胡待明老師，帶領學生領唱國歌。

健行路線經潮州著名特色景點，有新建的國際級直排輪賽場、棒球練習場、公十六公園(愛國路夜市)、及潮州最具特色的綠色隧道，沿途有潮州樂齡歡樂薩克斯風的樂聲陪伴著輕快的步伐，讓參與民眾認識潮州，感受潮州之美，沿途並可兌領龍年特製鑰匙圈、運動毛巾及市集兌換劵、摸彩劵。

在公所前備有50個特色攤位，民眾可使用兌換劵換取美味可口的在地特色美食及大型充氣遊戲區、小丑魔術氣球秀；活動舞台則由明華園子團繡花園戲劇團團長董如玲老師指導，潮州樂齡歌仔戲班全體學員演出「嬉遊記」，並有近2百項摸彩禮品，當然也不會忘了現場小朋友，今年為小朋友規畫大型充氣遊戲區，小丑魔術氣球秀，無不是讓大人及小朋友都開心的活動。

民眾可於12/14日至里長處報名或潮州鎮公所的網站及FB訊息會及時連結報名資訊。