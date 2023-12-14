公路局2024元旦連假公共運輸優惠措施　屏東監理站報您知

▲公路局元旦連假公共運輸優惠措施出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



迎接113年元旦曙光，屏東監理站今(14)日整理公共運輸優惠措施，讓民眾以優惠票價搭客運遊台灣。

屏東監理站表示，為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運具，交通部公路局將實施元旦連續假期公共運輸票價優惠措施：

一、112年12月29日0時至113年01月01日24時公共運輸優惠：

1.88條國道客運路線票價平日優惠或原票價85折優惠；及搭乘國道客運、台鐵、高鐵，10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費。

二、112年12月30日0時至113年01月01日24時東部優惠(擇一使用)：

1.持臺北－宜蘭、臺北－花蓮國道客運路線票根向指定租車業者租車享優惠；再憑租車證明及上述客運來回票根，回程再享優惠。

2.購買東部「台灣好行」套票或當地住宿證明，享臺北－宜蘭、臺北－花蓮國道客運路線來回票4人同行1人免費優惠，回程總票價再抵退200元。



屏東監理站羅振瑞站長表示，為維護行人權益與良好交通環境，該站將持續要求客運公司遵守「車輛慢看停、行人安全行」的觀念及「指差確認」動作，以維護行人與乘客安全；由於搭乘公共運具，除了節能減碳外，也可減少道路堵塞，舒適又便捷，鼓勵民眾多加培養搭乘大眾運輸習慣，亦可利用「iBus_公路客運」APP查詢國道客運、公路客運及部分縣市客運班車資訊，讓旅程平安又順心。