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貓派、狗派栩栩如生　國寶級畫師顏振發為陳亭妃繪製巨型看板

▲國寶級電影看板畫師顏振發，再度出馬親自在陳亭妃競選總部，繪製陳亭妃與此次最夯Q版貓派、狗派圖騰結合的看板。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國寶級電影看板畫師顏振發，再度出馬親自在陳亭妃競選總部，繪製陳亭妃與此次最夯Q版貓派、狗派圖騰結合的看板。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

立委陳亭妃12月17日本週日即將舉行賴清德陳亭妃聯合競選總部成立大會，曾為其打造中西區聯合服務處看板的國寶級電影看板畫師顏振發，再度出馬親自在競選總部繪製陳亭妃與此次最夯Q版貓派、狗派圖騰結合的看板。

▲國寶級電影看板畫師顏振發，再度出馬親自在陳亭妃競選總部，繪製陳亭妃與此次最夯Q版貓派、狗派圖騰結合的看板。（圖／記者林東良翻攝，下同）

巨幅的大型意象僅耗時5天就繪製而成，連貓狗身上的細毛都栩栩如生，令人讚嘆不已！駐立在安南區競選總部前方廣場，十分吸引民眾目光！讓這次的選舉增添藝術文化氣息，呈現出特有的文青風格。陳亭妃加碼宣布，除了總部前手繪的巨幅意象之外，12月17日總部成立大會現場還會有氣球裝置藝術的打卡彩蛋，敬請期待，歡迎鄉親屆時下午2時30分準時到場參加。

▲國寶級電影看板畫師顏振發，再度出馬親自在陳亭妃競選總部，繪製陳亭妃與此次最夯Q版貓派、狗派圖騰結合的看板。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃表示，顏振發老師從全美戲院發跡，手繪海報已經超過半個世紀，曾獲BBC、CNN等國際知名媒體爭相報導，是台灣的國寶級電影看板畫師，他所呈現的職人精神，一生堅持透過畫筆畫出電影看板，十分令人動容！與自己一路在政治上的堅持，不謀而合。感謝顏振發老師一路相挺，不只手繪自己在中西區服務處的看板，連這次在安南區競選總部前廣場的大型意象也親自操刀。

▲國寶級電影看板畫師顏振發，再度出馬親自在陳亭妃競選總部，繪製陳亭妃與此次最夯Q版貓派、狗派圖騰結合的看板。（圖／記者林東良翻攝，下同）

尤其，12月17日本週日即將在安南區安中路與怡安路口舉辦賴清德陳亭妃聯合競選總部成立大會，總統蔡英文以及正、副總統候選人賴清德與蕭美琴都將親自到場；另外，總統府秘書長林佳龍、立法院院長游錫堃、行政院副院長鄭文燦、前農業部長陳吉仲等都會出席，大咖一次到位。屆時，顏大師的手繪看板必定是最吸睛的鎮總部之寶，歡迎大家12月17日週日下午2時30分準時參加，一睹大師作品風采，並期待神秘的氣球裝置藝術打卡彩蛋，為陳亭妃讚聲。

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