首屆中壢草莓季開跑！　張有成感謝「她」推廣創新農業

▲中壢區種植草莓，前大湖農會總幹事鍾淑君（左二）推廣受肯定。（圖／農業局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

去採草莓，多數人會想到苗栗大湖地區大片的草莓園區，但現今在中華民國農會中壢辦事處全力輔導推廣下，首屆「中壢區創新草莓產業文化季」16、 17日於中壢區草莓學校展開。中壢辦事處總幹事張有成說，中壢草莓的種植和推廣，全係因曾任職大湖農會總幹事鍾淑君，近年來，將其專業及行銷經驗投入，創新中壢地區農業。

張有成總幹事說，草莓很驕貴，是所有水果中，經濟價值高的，且對整個環境監測有一定的標準，但由於今年是暖冬，無論是草莓還是蔬菜的種植所產生的品質，都沒辦法達到要求的標準，連苗栗種的草莓很多也是長不出來。

▲中壢區種植草莓，張有成（右五）感謝鍾淑君（右一）推廣創新農業。（圖／農業局提供）

不過，桃園中壢區推廣種的草莓是以溫室種植，中壢辦事處並研發各種草莓新產品，有草莓甘錵、草莓口味米香花生酥等各新產品，期吸引更多青年農民加入草莓種植。出席活動的副市長蘇俊賓說，市府與中華民國農會中壢辦事處積極推動農業發展，將原本傳統農業，輔導轉型為樂活養生、休閒觀光的精緻化都市農業。

▲草莓學校位於高鐵桃園站附近。（圖／記者楊淑媛攝）

今年市府輔導中壢辦事處首次行銷推廣草莓種植，未來持續運用智慧科技在各種農業種植技術，研究減少農藥使用，打造循環經濟，對環境盡心力。目前桃園市包含中壢、觀音、蘆竹、平鎮、新屋、八德、大溪等7個行政區域都有農民種植草莓。

▲草莓學校以網室種草莓。（圖／記者楊淑媛攝）

中壢辦事處也研發草莓新產品，今天活動現場除了集結青農、農場展售外、還有各種草莓口味新產品亮相及草莓冰淇淋免費吃，中壢區公所及中壢區休閒農業發展協會也規劃小旅行旅遊等活動。

▲各種草莓新產品。（圖／記者楊淑媛攝）

目前桃園中壢地區開放預約草莓採果／農遊小旅行農場，如下：

玄盛發農場（中壢區大享街一段236號、預約專線：0911-155380、受理預約期間：12月下旬至3月下旬）

中觀溫室蔬菜農園（中壢區中觀路一段542號、預約專線：0955-869268、受理預約期間：12月下旬至3月下旬）

草本誠食（中壢區山東里山下段農田，鄰近山東國小旁、預約專線：0975-138776、受理預約期間：12月下旬至3月下旬）

草莓學校（中壢區福祥路168號、預約專線：03-4908180、受理預約期間：12月下旬至3月下旬）