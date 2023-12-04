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女友「堅持AA制」讓他不爽！工程師苦惱：怎處理　釣出過來人

▲▼情侶,吵架,分手,冷戰。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO女友堅持AA制。示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名工程師和女友交往多年，從學生時期開始，花費就是採AA制，眼看現在雙方都擁有穩定工作與收入，女友仍堅持照舊，讓他內心有點疙瘩，認為不該分得那麼清楚。PO文掀起熱議，不少人表示羨慕，但也有網友直言，「分手才不會有虧欠。」

網友在Dcard發文提到，「跟女友從學生時期開始交往到現在，出社會後都有穩定收入，雙方的職業都是科技業工程師，薪資還算不錯。學生時期我們沒有打工，都是家裡金援我們，所以出去吃喝玩樂也都是AA制。」

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沒想到，兩人現在均有穩定的工作與收入了，女友仍堅持AA制，讓他有點感冒，而不滿的關鍵在於，明明雙方收入都不錯，卻劃分得這麼清楚，不免覺得見外，「誰多出一點根本不是問題，也不會成為負擔，想知道大家在收入不錯的情況下，都怎麼跟另一半處理金錢上的事？」

▲月光族,硬幣。（圖／記者楊筱柔攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

對此，網友們紛紛回應，「我覺得原PO你內心戲太多了，女友本意也不是要跟你劃分得很清楚，而是今天她有能力不成為你的負擔，你反而要覺得開心才對吧」、「通常女生不想走到最後的對象或還不確定的，會劃分得很清楚，分手才不會有虧欠誰的問題」、「有差嗎？女友堅持AA你更不虧」、「這樣很好吧」、「好好珍惜，這類女生不多了，是我會想娶回家了」。

還有過來人安慰原PO，表示「我們也是工程師情侶，我覺得AA制是讓我不要有佔別人便宜的虧心感覺，也不要讓對方不愉快，你如果不喜歡分錢，可以有一個共用錢包或共用信用卡，可以跟你女友找到一個平衡點」、「我跟老公薪水差不多，也都算很不錯，從交往快十年到現在婚後都是AA喔！每個月固定拿一筆錢放入共同帳戶，平時有共同錢包付小錢，結婚蜜月一起出一起辦，月子中心一起出，也一起買了我們的房子」、「我跟男友也是從學生交往到出社會，也都是工程師，一直以來也都是AA制，但不會A得很徹底，我出門都習慣讓男友先付，回家再自己除以二轉給他，大部份都會多轉一點，但可能有時候也會少算到」。

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