海巡署「巡護9號」澎湖外海撞貨輪！　船首破洞...駛回高雄港維修

▲巡護9號執行勤務時撞上貨輪。（圖／翻攝自海巡署）

記者許宥孺、陳洋、劉人豪／連線報導

海巡署巡防艇「巡護9號」，13日在澎湖外海七美附近海域，不慎與貨輪「大洋輪」相撞，導致船首有大凹洞，開回高雄港進行整修。對此，海巡署指出受損部分將派員會勘，海事責任將報請海事評議委員會評議，並積極辦理後續修復作業。

海巡署指出，巡護9號於13日凌晨04時許，執行澎湖海域護漁勤務時，於七美附近海域，因海象惡劣，與貨輪「大洋輪」發生擦撞，巡護九號船左船首處有些微破損情形，經檢視確認雙方人船均安無航安顧慮，可持續航行，即調派艦艇前往協助戒護，並將儘速返港檢修，檢修期間海域巡防勤務皆保持正常執行不受影響。

海巡署表示，有關造成「大」輪及巡護九號受損部分，將派員會同保險公司及中華海事檢定社公證人共同會勘二船，有關海事責任將報請海事評議委員會評議，並積極辦理後續修復作業。

巡護九號20136年由中信造船廠製造，船長84.5公尺，船寬12.5公尺，排水量1914.8噸，馬力4045KW×2，2部主機，可變螺距推進，船速可達20節，船體結構強度及完整穩度可承受100節橫風及九級海象，具有海水及泡沫消防系統，消防水瞄(含水槍)共四支，消防泵4台，水平射程約100 米，可有效提升消防救災及驅離能力。