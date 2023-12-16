高雄半個月「51件心肌梗塞」　今起溫度驟降凍一周...5招防寒護心

▲溼答答冷氣團周末到。（圖／記者李毓康攝）

記者許宥孺／高雄報導

今(16日)起連兩波冷氣團南下，溫度一路下滑，體感溫度恐只剩13度。統計本月起至14日，高雄市消防局接獲疑似心肌梗塞救護有51件，氣溫驟降易增加心血管疾病、中風發作機會，衛生局呼籲民眾，「防寒護心」要注意保暖、控制三高、健康飲食、規律運動、戒菸少酒。

低溫容易誘發心臟病，高雄市消防局為提供緊急傷病患者最即時的處置，每台救護車皆配有十二導程心電圖機，並由消防局醫療指導醫師線上協助，即時判讀心電圖，以強化心肌梗塞送醫時效並縮短用藥時間。

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▲高雄市14天內已有51件疑心肌梗塞救護案件。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市消防局局長王志平表示，自12月1日起至14日止，高雄市消防局協助胸悶痛疑似心肌梗塞緊急傷病患計有51件。氣溫驟降，血管內的平滑肌也會跟著收縮，容易造成血壓升高，可能增加心臟病發作的機會。尤其是三高患者、心血管疾病患者及高齡長者更應注意保暖，較低溫的清晨或晚間時段盡量避免外出，防止溫差造成心血管的健康問題。

消防局表示，當出現胸悶、喘不過氣、冒冷汗等心肌梗塞症狀，可立即撥打119，由專業救護人員協助緊急送醫，第一時間到達醫院，把握黃金治療期，搶救寶貴性命並減少後遺症。

高雄市衛生局則提供「防寒護心」5招保安康：

第一招「注意保暖」：民眾要多注意氣象報導，留意室內外溫差，可採多層次穿衣，方便穿脫，在戶外可使用帽子、圍巾、手套幫助防風禦寒。室內使用瓦斯爐具及電熱器時，要注意空氣流通及用火、用電安全，避免一氧化碳中毒及火災。

第二招「控制三高」：長者及三高患者是冬季心血管疾病發作的高危險群，平日要做好健康管理，定期監控身體狀況，量測數據並做紀錄，定期回診、按時服藥，並隨身攜帶健保卡及緊急用藥，並留意身體狀況，必要時儘快就醫。

第三招「健康飲食」：民眾可用適量熱食祛寒取暖，食用鍋物及進補時，要避免熱量及鈉攝取過多；日常飲食應均衡，多食用原型食物，並把握3少2多原則，少加工、少調味、低油脂、多蔬果、多高纖食物。

第四招「規律運動」：早晚溫差大，晨起運動的民眾可以改為室內運動，或是延後出門運動時間，氣溫較暖再出門，運動前務必做好暖身，運動時注意水分補充及身體狀況，每周至少累積150分鐘中等強度運動，中等強度運動時，呼吸會有點快、有點喘 。

第五招「戒菸少酒」：菸品(含電子菸)含許多有害物質，不僅傷害呼吸道、肺臟健康，也會使血管收縮，血壓上升，增加罹患高血壓風險；過量飲酒會損傷消化系統，長期容易損傷胃部及肝臟，也會使血脂、血壓上升。研究顯示，成癮者若戒除菸酒可有效降低心血管疾病及中風發作機會。

冬季是中風好發的季節，民眾要留心身體狀況，也要牢記腦中風的四個辨識技巧-FAST：臉部不對稱(Face)、雙手一邊較無力(Arm)、講話不清楚 (Speech)，把握時間撥打119迅速就醫(Time)，切勿因症狀緩解而輕忽嚴重性，一定要打119儘速就醫，避免錯失黃金治療期而造成遺憾。