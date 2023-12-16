獵殺哈瑪斯領袖！以色列傳「祭千萬懸賞金」　美官員：他來日無多

▲ 辛瓦的人頭傳出被以色列以重金懸賞。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

哈瑪斯政治領袖辛瓦（Yahya Sinwar）據報躲藏在加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Younis），住所已被以色列國防軍（IDF）包圍。以色列傳出懸賞40萬美元（約新台幣1254萬）要獵殺他的人頭，美國官員也認為，辛瓦已經來日無多。

根據《以色列時報》，拜登政府一名高級官員14日在白宮國安顧問蘇利文出訪以色列相關記者會上表示，可以有把握地說辛瓦已經來日無多，「不論要花多少時間，正義將得到伸張」，還稱辛瓦手上「沾滿美國人的鮮血」。

哈瑪斯10月7日突襲以色列，殺害逾1200人並扣押約240名人質，造成38名美國人喪生，且目前仍被關押加薩的135名人質中，有8名美國公民及永久居民。

辛瓦在戰爭爆發初期混入人道主義車隊，從加薩北部逃到南部，據信目前藏身汗尤尼斯。以軍6日包圍他在汗尤尼斯一處住所，但並無跡象表明他目前住在那裡，因為他在當地擁有多間住宅。

以軍傳出祭重金懸賞辛瓦的人頭，在加薩發傳單呼籲提供線索。14日在社群媒體上曝光的文宣顯示，抓到辛瓦者可獲得40萬美元，其他哈瑪斯領袖則懸賞金較低，但目前無法證實傳單真實性。

辛瓦2017年接替哈尼雅（Ismail Haniyeh）成為政治領袖，哈尼雅目前則在卡達，擔任哈瑪斯政治局主席。辛瓦1989年因策劃綁架並謀殺2名以色列士兵及4名巴勒斯坦人，被以色列判處4項無期徒刑，22年後因雙方協議獲釋，被控監督10月7日襲擊的準備與策劃過程。