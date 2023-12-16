以色列軍方認「搞錯」誤殺3人質！　家屬氣炸湧上街抗議

▲以色列人質家屬持續在特拉維夫街頭抗議要求釋放人質。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

以色列國防軍證實，以軍在加薩走廊作戰時，誤將3名以色列人質視作威脅殺害，目前軍方正在進行相關調查，數十名人質家屬也憤怒地聚集在特拉維夫街頭，要求政府立刻帶回所有人質。

根據《路透社》報導，以色列軍方15日證實，以軍在加薩走廊西傑亞區（Shejaiya）的對戰中，以色列國防軍（IDF）錯誤地將3名以色列人質視作威脅，朝他們開火後導致3人身亡。軍方已向3人的家屬表達哀悼之意，同時承諾所有調查將完全透明。

Earlier today, the IDF shared that during battles in Shejaiya, Israeli troops fired at three Israeli hostages whom they mistook for Hamas terrorists. Alon Shamriz (26), Samar Talalka (22), and Yotam Haim (28) were tragically killed. May their memories be a blessing. pic.twitter.com/ARHi7nAQZp — Israel War Room (@IsraelWarRoom) December 15, 2023

不幸身亡的3名人質28歲的海姆（Yotam Haim）、25歲的埃爾-塔拉卡（Samer El-Talalqa）與26歲的沙姆利茲（Alon Shamriz）都是在10月7日於以色列南部的社區內遭綁架。

事件發生後，數十名人質家屬憤怒地聚集在特拉維夫街頭，甚至封鎖了其中一條主要道路，高喊所有人質家屬立刻來現場，要求政府立刻帶回所有人質。

IDF發言人哈加里（Daniel Hagari）在接受提問時表示，這3名人質可能是在兩軍對戰過程中自行脫逃或被哈瑪斯放走，但他無法確認3人被槍殺當下，是高舉雙手還是用希伯來語向士兵大喊，「我們已經從這起事件中受到教訓，並對這起事件感到相當懊悔。」

根據以色列官方數據，哈瑪斯（Hamas）武裝分子在10月7日跨界攻擊中，俘虜約250名人質及殺害1139人；而以色列對加薩（Gaza）展開報復攻擊，造成逾1萬8700人死亡。

美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）也對這起意外事件表達哀悼，但現階對無法了解更多細節，不便進行談論，「這是令人心碎的悲劇。」