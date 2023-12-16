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半島電視台攝影師「被以色列炸死」　救護車等5小時！命喪加薩南部

記者張寧倢／編譯

以色列在加薩全境範圍與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）開戰，但批評者認為以軍的攻擊波及太多平民。總部位在卡達的媒體「半島電視台」（Al Jazeera）15日表示，一名所屬攝影師在加薩南部被炸傷，一邊流血等了5個小時才獲得醫療救援，最終不幸死亡。

▲▼半島電視台的攝影師阿布達卡（Samer Abu Daqqa）在加薩南部汗尤尼斯被炸死。（圖／翻攝自X）

▲半島電視台攝影記者阿布達卡（Samer Abu Daqqa）在加薩南部汗尤尼斯被炸死。（圖／翻攝自X）

半島電視台15日向美國有線電視新聞網（CNN）提供的聲明指出，半島電視台的攝影師阿布達卡（Samer Abu Daqqa）與記者達杜（Wael Dahdouh），當天在以色列針對加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）的砲火襲擊中受傷。達杜赫後來說，他們是被無人機攻擊的。

▲▼半島電視台記者達杜（Wael Dahdouh）在加薩南部遇襲受傷被送醫。（圖／翻攝自X）

▲半島電視台記者達杜（Wael Dahdouh）在加薩南部受傷被送醫。（圖／翻攝自X）

聲明提到，阿布達卡受到重傷，流血流了數小時，等醫護人員抵達時已經過了5個小時，最終無法存活，而達杜則被送往醫院治療。半島電視台耶路撒冷與約旦河西岸分社社長阿羅馬里（Walid Alomari）說，「加薩有太多的人流血與死亡，是因為救護車無法趕到他們的身邊。」

CNN報導指出，汗尤尼斯15日上午遭到砲轟，造成海法學校（Haifa school）與當地一所住宅至少17人死亡，數十人受傷。另外，哈瑪斯政權的內政機關表示， 3名在加薩學校進行救援工作的民防人員也被殺害。

▲達杜到醫院認屍時，跪在兒子的遺體前痛哭。（圖／翻攝自X）

CNN補充，這已不是第一次有報導稱，以色列對加薩圍攻時發生悲劇。今年10月，半島電視台表示，以色列的一次空襲炸死了達杜的妻子、兒子和孫子，他甚至是在進行新聞直播時中得知了這個消息。

截至12月15日，非營利組織保護記者委員會（CPJ）的初步調查發現，自哈瑪斯發動致命恐怖襲擊後，以色列於10月7日開始報復封鎖加薩以來，至少有64名記者和媒體工作者在加薩被殺害。大多數殉職記者是巴勒斯坦人，另有4名以色列與3名黎巴嫩記者。CPJ說，據報還有13名記者受傷，13人失蹤，19人被捕。

►►►加薩記者老婆小孩、孫子「同一天全被炸死」　認屍當場跪地痛哭

►►►路透社記者中彈身亡！外媒採訪團黎巴嫩遇襲　調查：以色列做的

►►►才炸死路透社記者！BBC遭以色列警方持槍攔查　手機偷拍被扔掉

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