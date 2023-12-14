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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

2023更生美展暨「旭光之城—培德路九號啟示錄」新書發表

▲▼「2023更生美展」在台中舉行，法務部長蔡清祥、台灣高檢署檢察長張斗輝。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲「2023更生美展」在台中舉行，法務部長蔡清祥（左4）、臺灣高檢署檢察長暨更生保護會董事長張斗輝（右4）。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

「2023更生美展」開幕暨「旭光之城—培德路九號啟示錄」新書發表會於今年11月14日假臺中市大墩文化中心舉行開幕典禮。包含法務部長蔡清祥、臺灣更生保護會董事長張斗輝、臺中高分檢檢察長林錦村、臺中地檢署檢察長張介欽、臺中更保主任委員廖學從均到場慶賀。本次共計展出150件作品，歷年最多。

本次美展主題「旭光之城—培德路九號啟示錄」寓意乃希望藉由監所內收容人的故事，對世人能產生預防醫學的作用。入監所服刑，如能徹悟、甚至習得一技之長，這就稱為［修行］，若未能改變不良習性與思維，這就是標準的入監服刑［犯人］、被關！

「給他舞台，表演精彩」此次美展計有出監藝術家16名參展，包括賴啟源先生個展、黃銀呈先生及鄧朝鴻先生邀請展、全國徵件入選陳雪花女士、顏正國先生、林榮華先生、林志昇先生、連德威先生、江永森先生、尤育偉先生、王普涵先生、蔡奇穆先生、蘇育瑲先生、莊進益先生、廖祥致先生、朱國富先生等13名更生藝術家，參展件數65件，為歷屆出監藝術家參展件數最多。另臺中監獄「才藝舍坊」學員創作，臺中區矯正機關收容人教化藝術作品及臺北監獄銅雕作品共計85件，總展出件數計150件，為歷屆展出件數最多。

更生美展自1998年起迄今已舉辦26個年頭，2015年開始由區域性發展至全國性，採取全國徵件，提供全國各分會輔導更生藝術家展覽平台。26年間展出約600名收容人及60名出監藝術家作品，展出作品超過2,700件作品。已然為臺中一個盛事，並溫暖鼓勵更生藝術家開啟心靈藍天，經由更生美展，彩繪人生。更保臺中分會將持續為社會貢獻心力，凝聚溫暖正面的能量。

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