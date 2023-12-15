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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

【東森傳愛助更生】阿凱送物資到蘭嶼：謝謝總裁的愛

▲▼更生人張登凱，阿凱，送物資到蘭嶼，接受原民電台專訪。（圖／張登凱提供）

▲阿凱接受原民電台專訪。（圖／張登凱提供）

記者吳銘峯／台北報導

東森集團總裁王令麟協助許多更生人復歸社會，其中一位由他長期協助的張登凱（阿凱），成為復歸社會的成功案例。阿凱最近號召友人，親自送了128箱的物資到蘭嶼；另外也獲原住民電台邀請，接受專訪。阿凱心中充滿感謝，謝謝總裁對他的愛。

王令麟從事眾多公益活動，包含照顧偏鄉兒童、關懷老人、提供獎助學金等等，其中對於幫助更生人復歸社會部分，王令麟更是不遺餘力。他除了捐助不少金錢、物資以外，更是以實際行動來幫助更生人復歸社會，提供就業機會，讓更生人能有穩定工作、收入，之後更生人才能有穩定、安定的生活，避免從操舊業，又回到監牢中。

阿凱就是王令麟長期協助的更生人，2人當年在台北監獄內認識，當時王令麟就不斷鼓勵阿凱要重生，也教導他許多人生道理；之後也不斷以信件鼓勵還在獄中的阿凱。等阿凱出獄後，王令麟更是幫助他在集團中有工作，並考取多張證照；阿凱也在工作之餘，投入許多公益活動，實質回饋社會。阿凱在王令麟的支持、鼓勵下，逐漸成為更生人成功復歸社會的案例。他也不斷傳講，王令麟所教導他的「用生命影響生命」。

▲▼更生人張登凱，阿凱，送物資到蘭嶼，接受原民電台專訪。（圖／張登凱提供）

▲阿凱進綠島監獄演講。（圖／張登凱提供）

有感於數月前的小犬颱風嚴重侵襲蘭嶼，阿凱號召親朋好友，募集了128箱的物資，在本月初由阿凱親自送到蘭嶼島上，並花了2日的時間親自分送到蘭嶼島上的6個部落。不僅如此，阿凱也獲得原住民電台專訪，暢談王令麟協助他的過程，以及種種對更生人權益的措施，讓阿凱不禁感讚「謝謝總裁對他的愛」。

此外，阿凱也獲得綠島監獄邀請，到監獄內的禮堂向60位收容人演講。阿凱認為這是圓了自己的一個夢，能夠幫助還在獄中的同學，對未來更有盼望，順利復歸社會。

▼阿凱集結物資，並送到蘭嶼。（圖／張登凱提供）

▲▼更生人張登凱，阿凱，送物資到蘭嶼，接受原民電台專訪。（圖／張登凱提供）

▲▼更生人張登凱，阿凱，送物資到蘭嶼，接受原民電台專訪。（圖／張登凱提供）

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