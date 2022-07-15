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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

新《監獄行刑法》滿2年　監所關注小組：收容人訴訟權益待保全

▲▼新監獄行刑法施行兩週年記者會。（圖／監所關注小組提供）

▲新《監獄行刑法》施行兩週年記者會。（圖／監所關注小組提供）

記者吳銘峯／台北報導

《監獄行刑法》、《羈押法》大修正後，15日是施行滿兩周年的日子。不過「監所關注小組」認為監所的生活處遇及訴訟權益保障，仍有待相關修法及更臻整全的配套措施。他們也推動「1126讓收容人投票」公民行動，呼籲保障監所收容人能在年底修憲案時行使投票權。

《監獄行刑法》大翻修後，增訂多項新措施，包含「監所設獨立之外部視察小組」、「修正收容人書信檢閱規定」、「增訂申訴及起訴之規定」、「戒護外醫諮詢判斷」、「提高收容人勞作金比例」等規定，相當程度的提升獄政人權。

不過「監所關注小組」與民間司法改革基金會15日召開記者會，針對修法施行2年後的監所狀況，做出外部監督的說明。其中中正大學法律系教授盧映潔，首先針對監所內的作業金表示看法，她認為新法雖然針對作業金的分配比例做出調整，但在監所作業普遍以低利潤的承攬加工為大宗的情況下，收容人所獲得的作業金並沒有因為修法的比例調整而大幅增加；她建議矯正機關至少應保留3000元供收容人作為每個月的日常開支之用。

另外「監所關注小組」理事長陳惠敏也說，「披著囚服的國民，投票也要算一名」。她呼籲，應該讓收容人在年底的修憲案公民複決中，行使其原有的投票權。經小組與法務部及中選會確認，扣除受到監護宣告的受刑人，目前在監有投票權卻無法行使的收容人約有五萬名（受褫奪公權者僅沒有被選舉權，但仍有投票權），這些人從未在監所內落實投票權。

為此，陳惠敏提出三個訴求：第一，儘速完成不在籍投票的立法工作；第二，中選會應在各監所設置投票所；第三，讓戶籍設在監所的收容人申請可戒護至監所所在的投開票所投票。所以推動「1126我要投票」，「監所關注小組」請收容人在監所內主動提出請求書，未來將發動收容人請求中選會將其列入投票名冊，確保自身投票權的行使。

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