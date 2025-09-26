「花好月圓　分享幸福甜」更保台北分會傳愛幫助更生人生活有力

▲「花好月圓 更生傳愛 分享幸福甜—中秋節社區關懷活動」，法務部政務次長徐錫祥（左3）、高等檢察署檢察長暨臺灣更生保護會董事長張斗輝（右3）、臺北地方檢察署檢察長王俊力（左2）、財團法人台灣更生保護會臺北分會主任委員林炳耀（右3），共襄盛舉。（圖／臺灣更生保護會臺北分會提供）

記者吳銘峯／台北報導

中秋佳節即將到來，臺灣更生保護會臺北分會25日舉辦「花好月圓 更生傳愛 分享幸福甜—中秋節社區關懷活動」，結合社團法人中華民國亞杜蘭關懷協會、永老師餐飲研究苑，特別召集考上「中餐丙級證照」、戒毒戒酒成功的亞杜蘭傌陵村安置所更生同學、家屬，一起製作「更生傳愛蛋黃酥」。讓重獲新生的更生朋友，用雙手將滿滿祝福包進蛋黃酥中，在中秋佳節花好月圓，與清寒更生家庭、孤老、重病更生人分享這份幸福甜。

本次活動特別邀請法務部政務次長徐錫祥、保護司視察歐惠婷、高等檢察署檢察長張斗輝（臺灣更生保護會董事長）、臺北地方檢察署檢察長王俊力、財團法人台灣更生保護會臺北分會主任委員林炳耀，一同參與製作，共慶中秋佳節。

至於會想到要製作蛋黃酥，是因為臺灣臺北地方檢察署及臺灣更生保護會臺北分會在2024年辦理中餐丙級證照班，培養更生人的烹飪、餐飲管理和專業服務技能。無論進入餐廳工作，或擁有自己的餐廳、小吃店，都能走出更廣闊踏實的未來。

每一粒蛋黃酥，從麵皮、內餡到上色、烘培，都代表著更生朋友的努力與祝福。不只是技藝學習成果的展現，更是對社會最真誠的感激。過去我們曾誤入歧途，在社會的幫助下改變自己、學習技術，試著成為也能回饋社會、投注資源的一分子。「把愛傳下去」，不只是一粒蛋黃酥帶來的溫度，更是曾接受過幫助的更生朋友們，渴望表達感恩的同時，將收到那份愛與支持傳遞下去，讓愛的循環生生不息，永不止息。

中秋是團圓的節日，花好月圓不只象徵善意和新生如明月玉盤般圓滿，更如同月亮有陰晴圓缺，只要耐心等待和付出努力，終能走向團圓美滿的一晚。期許更生朋友們用感恩的心做出的每一顆蛋黃酥，都成傳遞支持的溫度，在黑夜中照亮自己，也照亮他人。讓這一路走來的艱辛化為勇氣，協助更多清寒更生家庭與孤老更生人，一同走下去。