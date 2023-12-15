東森送愛點燈傳遞幸福　王令麟化身聖誕老公公號召加入傳愛旅程

▲「東森爸爸」王令麟化身聖誕老公公，與長期關懷的偏鄉學童一起同樂，氣氛相當溫馨。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

歲末年終，也迎來聖誕佳節，東森集團每年舉辦「東森愛的早餐」感恩活動及聖誕點燈，今年首度移師到台北車站東森廣場，特別邀請長期關懷的偏鄉學童們以及多所學校師生、東森傳愛繪畫比賽獲獎學生共襄盛舉，與「東森爸爸」王令麟一起點亮聖誕樹，小朋友們還帶來精彩表演，在歡欣氣氛感染下，眾人隨著音樂舞動，場面溫馨熱鬧、笑聲洋溢，長期受東森獎學金支持的「台灣之光」網球國手詹詠然、詹皓晴姊妹也現身出席，共度歡樂時光。

▲東森集團舉辦一年一度的「東森愛的早餐」感恩活動及聖誕點燈，今年首度移師到台北車站東森廣場，由「東森爸爸」王令麟帶領偏鄉學童們，一起點亮聖誕樹。

一年一度的「東森愛的早餐」感恩活動及幸福聖誕點燈活動，今年第一次在台北車站東森廣場舉行，特別在廣場中央打造「星光聖誕村」，中國科技大學視覺傳達設計系師生創作設計，利用一閃一閃的璀璨燈飾點綴著聖誕樹，讓地下街更有佳節氛圍，另結合互動裝置體驗，設有動態捕捉區和觸控式互動螢幕，藉由場域燈光效果營造讓每位路人可以創造屬於自己的聖誕奇蹟外，還能與虛擬聖誕老人、麋鹿、雪人和小精靈拍照紀念。

在這個充滿感恩的節日裡，東森集團不只要把愛與祝福傳遞出去，更特別邀請東森慈善基金會一直以來用「愛的早餐」關懷的偏鄉學童們，包括台中福民國小、花蓮馬遠國小、台中萬豐國小、屏東南和國小、台北敦化國小，一起參與聖誕點燈儀式，親自感受溫暖時刻，其中，台中福民國小、花蓮馬遠國小因地處偏遠、學校人數少，此次幾乎是全校總動員，除了來到現場同樂，還有感動人心的演出，福民國小用陶笛演奏偉瓦第的《四季》之春，馬遠國小演唱布農族傳統歌謠組曲《山的呼喚》，不管是悠揚悅耳的笛聲或宛如天籟的優美合聲，都讓大家聽得陶醉。

▲▼台中福民國小（上圖）、花蓮馬遠國小（下圖）帶來精彩表演，讓大家聽得陶醉。

「東森爸爸」王令麟表示，每年歲末、聖誕節前夕，東森都會舉辦愛心感恩活動與小朋友一起同歡，今年選在台北車站東森廣場，讓遠道而來的老師、學生們可以節省南來北往交通的時間。東森基金會成立已經23年，從921大地震後開始送愛到部落，關懷偏鄉部落的孩子們，同時推動「愛的早餐」，多年來從未間斷，至今全台灣已經有超過3萬5千名小朋友吃著愛的早餐長大，其中有上百位孩子已經陸續開始上大學，東森在永續經營企業的道路上，也持續實踐企業社會責任，始終秉持「別人做生意、東森做公益」精神，把愛散播到各地。

王令麟特別提到，「愛的早餐」經費完全來自東森購物900萬會員們消費捐贈的發票，孩子們因為愛的早餐學到感恩、惜福，他們也表示希望能夠回饋社會、幫助有需要的人，讓他聽了覺得感動欣慰，社會就是需要良善、充滿愛的正向循環；而捐贈發票的東森購物會員們，看到吃「愛的早餐」長大的孩子們懂得感恩之心，因此更樂於捐贈發票並號召更多人一起響應，讓愛的早餐能夠幫助更多偏鄉部落的學童，不再餓著肚子上學，學習起來更有精神活力。

▲▼活動現場溫馨熱鬧、笑聲洋溢，聖誕樹一點亮，為台北車站東森廣場增添節慶氛圍，王令麟特地扮成聖誕老公公與絲朋友們同樂。

曾任花蓮古風國小校長的呂國良，就積極尋求民間資源合作，長期參與東森慈善基金會「愛的早餐」計畫，讓孩子到學校就有早餐吃，他轉任花蓮馬遠國小校長後，也在積極推動這項合作，「目前全校一年級到六年級有45位小朋友都有愛的早餐，發現學生們很期待上學，能夠把一天最重要的元氣補充好，不用擔心因為沒有吃早餐、上學不專心，對於學習動機有間接影響外，也減輕家長負擔，該專案計畫推動第一年下來，不僅學生喜歡、家長也是大力支持。 」

呂國良說，東森慈善基金會透過愛的早餐關懷偏鄉學童，以花蓮縣為例，到目前為止，總共有37所學校、1千200多位學生受到東森愛的早餐幫助，其中有很多學生已經上大學了，很感謝王令麟總裁推動公益不遺餘力，讓孩子們從國小到大學，不只有愛的早餐，還有獎助學金鼓勵，持續扶持他們，所以這不只是一份早餐，更是讓孩子向上翻轉的力量。

台中福民國小校長鍾珠霞提到，感謝東森愛的早餐第8年提供需要幫助學生，福民國小是一個登山的學校，孩子的體力非常重要，因為東森爸爸的關懷與照顧，讓孩子均衡營養、長高又長壯，尤其福民是偏鄉學校，這筆經費也挹注了非常多資源，包括登山的行動糧、午餐營養加給，以及早餐讓孩子吃的好，這幾年下來，可以看到福民學童們的身高和體重普遍都有成長，非常謝謝東森愛的早餐，讓孩子們快樂成長。

▲花蓮馬遠國小校長呂國良（左）致贈感謝狀給「東森爸爸」王令麟（右），謝謝東森愛的早餐長期幫助學童。

▲▼台中福民國小校長鍾珠霞特別把地方特產「葡萄」做成陶藝作品送給王令麟，還另外準備一份聖誕禮物，送上他6年前親手做的陶藝品，讓王令麟收到後又驚又喜。

▲台中福民國小校長鍾珠霞(左2)特別邀請6年前王令麟到學校與小朋友一起捏陶時的前校長陳厚仁(右2)，以及當時協助的學校老師共同出席感恩活動。

值得一提的是，王令麟6年前走入偏鄉探望福民國小學童，當時與孩子們打籃球、共享午餐，開心打成一片，還第一次玩起陶土，上了人生第一堂陶藝課，而這件陶藝品不僅被好好保存下來，鍾珠霞更與當年的老師們在點燈活動現場一起送上這份聖誕禮物，讓王令麟收到後驚喜不已。

▲亞運金牌國手詹詠然、詹皓晴姊妹長期受到東森獎學金支持，多年來均特地到場參與歲末感恩活動。

除了愛的早餐，東森慈善基金會也以東森獎學金長期鼓勵許多青年學子，其中包括亞運金牌國手詹詠然、詹皓晴，她們在網壇上不斷為台灣爭光，此次回台特別出席這場期待已久的聖誕活動。詹皓晴說，「東森爸爸從她們13、14歲開始就一直給予支持鼓勵，提供獎學金到現在，每次來到東森都能感受到非常多溫暖，真的非常感謝。」詹詠然提到，「東森爸爸的支持，教會她們取之於社會、用之於社會，她也以東森爸爸作為社會的楷模，希望每一位小朋友長大之後，有能力的時候可以一起傳播愛，讓善的循環越來越大。」

▲▼活動上也頒獎表揚東森傳愛繪畫比賽得獎學生，以及參與東森廣場聖誕布置競賽獲獎的中國科大視傳系學生們。

今年活動上也舉行東森傳愛繪畫比賽頒獎，公開表揚得獎學生，鼓勵孩子們發揮長才勇於表現，同時也頒發獎金給予參與東森廣場聖誕布置競賽獲獎的中國科大視傳系學生們。中國科技大學視覺傳達設計系主任許允聖表示，很高興東森提供機會讓學生有舞台能夠實現設計、展現自己的創意，整體佈置以「星光聖誕村」作為主題，特別設計了4個角色、拍照區等特色亮點，帶來最不一樣、充滿互動樂趣的體驗。活動期間，也歡迎大家來台北車站東森廣場吃喝玩樂，體會濃厚的聖誕味。