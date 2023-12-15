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匈牙利不點頭　歐盟對烏克蘭逾1兆元援助卡關

▲▼ 匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。（圖／達志影像／美聯社）

▲14日參與歐盟領袖峰會時向媒體發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社布魯塞爾15日綜合外電報導

歐洲聯盟（EU）領導人們不顧匈牙利總理奧班（Viktor Orban）反對，同意與烏克蘭展開入盟談判，奧班今天隨即阻止歐盟提供500億歐元（約新台幣1.74兆元）援助烏克蘭。

法新社報導，歐盟在布魯塞爾舉行的一場關鍵高峰會經過1天爭論仍舊破局，因為奧班拒絕批准歐盟在未來4年提供資金幫助烏克蘭政府。

奧班在社群媒體上寫道：「挑燈夜戰的總結：否決了給烏克蘭額外資金。」

歐盟其他26個成員國領導人同意在明年初的另一場會議上重新討論此事，試圖就烏克蘭急需的支持取得一致同意。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）說：「我們26個國家都同意，目前匈牙利還未點頭，但我對明年（達成共識）有信心。」

烏克蘭及其支持者才剛慶祝歐盟採取象徵性程序，同意展開入盟談判，數小時後，奧班就擋下歐盟對烏克蘭的財務支援，對烏克蘭及其支持者造成了打擊。擁護民族主義的奧班是俄羅斯在歐盟的最佳盟友。

有些人懷疑美國對烏克蘭的支持是否一如往昔，烏克蘭正急著想扭轉這種看法。

奧班也反對與烏克蘭展開入盟談判，但同意退出，讓其他歐盟領導人在他缺席的情況下做出一致決定。

在社群媒體發布的影片中，奧班譴責這個「根本不明智、非理性、錯誤的決定」，並抱怨「其他26國堅持要做這樣的決定」。

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