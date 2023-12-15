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戰爭目的沒變！　普丁：俄羅斯「實現軍事目標」烏克蘭才有和平

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁14日舉行派兵入侵烏克蘭以來的首場年終記者會。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社莫斯科14日綜合外電報導

俄羅斯總統普丁今天舉行派兵入侵烏克蘭以來的首場年終記者會。認為形勢轉向對己方有利的他表示，唯有當莫斯科在這場近兩年衝突中實現目標後，烏克蘭才有可能迎來和平。

普丁（Vladimir Putin）在莫斯科召開記者會說：「當我們實現目標時，才會有和平。這是不會改變的。」這些目標包括讓烏克蘭去納粹化、去軍事化與維持中立地位。

2022年2月出兵烏克蘭時，普丁要求這個親西方鄰國「去納粹化」。不過「去納粹化」一詞定義鬆散，第二次世界大戰納粹大屠殺的倖存者因而譴責俄羅斯。

普丁也要求烏克蘭「去軍事化」。他說：「至於去軍事化，他們不想談判，所以我們就被迫採取其他措施，包括軍事措施。」

他還表示，雙方「在伊斯坦堡會談期間就此達成協議」，但烏克蘭隨後否認這些共識。他說：「要不雙方達成共識，要不我們得用武力解決（這個問題）。」

普丁表示：「我方武裝部隊所處形勢幾乎在整條接觸線上都有改善…我軍在各地的境況都在改善。」

他表示，衝突地帶的前線超過2000公里，俄羅斯已在烏克蘭部署61萬7000名軍人，目前有約24萬4000名士兵駐紮俄羅斯控制的烏克蘭土地上。

經過近兩年大規模戰鬥，據信俄烏兩國都蒙受慘重傷亡，美國認為約有31萬5000名俄羅斯官兵陣亡或受傷。

普丁指出，儘管俄羅斯因為在烏克蘭發動攻勢而遭到西方國家經濟制裁和政治孤立，莫斯科依然可以「繼續向前邁進」。

普丁試圖向俄羅斯民眾保證，這場曠日持久的衝突不會影響他們的生活。做出這項評估之前，他上週才宣布將於明年3月角逐連任總統。

普丁說道：「這足以讓我們不只感到自信，而且可以繼續向前邁進。」

他還說，國家的實力包括「俄羅斯社會的團結…金融經濟體系的堅韌持久…（以及）我們軍力潛能的與日俱增」。

但他坦言，「通貨膨脹正在攀升」。

普丁還表示，「強化」俄國主權是他入主克里姆林宮第5個任期的主要目標。他說：「這代表增強國家防衛能力和外部安全。」

他提到，另一個優先事項會是「保障公民權利」。儘管在俄軍對烏克蘭作戰之際，莫斯科當局仍廣泛打壓國內異議人士。

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