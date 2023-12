戰爭目的沒變！　普丁：俄羅斯「實現軍事目標」烏克蘭才有和平

▲俄羅斯總統普丁14日舉行派兵入侵烏克蘭以來的首場年終記者會。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社莫斯科14日綜合外電報導

俄羅斯總統普丁今天舉行派兵入侵烏克蘭以來的首場年終記者會。認為形勢轉向對己方有利的他表示,唯有當莫斯科在這場近兩年衝突中實現目標後,烏克蘭才有可能迎來和平。

普丁(Vladimir Putin)在莫斯科召開記者會說:「當我們實現目標時,才會有和平。這是不會改變的。」這些目標包括讓烏克蘭去納粹化、去軍事化與維持中立地位。

2022年2月出兵烏克蘭時,普丁要求這個親西方鄰國「去納粹化」。不過「去納粹化」一詞定義鬆散,第二次世界大戰納粹大屠殺的倖存者因而譴責俄羅斯。

普丁也要求烏克蘭「去軍事化」。他說:「至於去軍事化,他們不想談判,所以我們就被迫採取其他措施,包括軍事措施。」

