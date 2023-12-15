中國百萬女網紅轟曼谷紅燈區「這邊99%人不正經」　遭泰國警方傳喚

▲泰國77Seven拍片轟曼谷紅燈區，「來這邊99%人不正經（圖／翻攝自TikTok，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

中國旅泰網紅「泰國77Seven」近日上傳一段影片，談到曼谷紅燈區娜娜廣場（Nana Plaza）不安全，還說來這邊的人99％都不正經，不料引發當地輿論反彈，還被發現在泰國網路銷售商品，違反《簽證法》，遭泰國警方傳喚，，恐面臨新台幣4.4萬元罰款、遭驅逐出境，甚至列入黑名單。

根據《哈爾濱日報》報導，「泰國77Seven」在社群媒體上擁有近300萬的粉絲，近日她拍片稱娜娜廣場不安全，「我今天就以身犯險，跟你講女孩子一個人在這邊會怎麼樣」，還說「我覺得這個地方，女孩子一個人不要來，真的很危險，因為妳不知道，在這邊會碰到什麼樣的人，來這邊99%的人都不正經」。

影片中，她拍下身旁男性打量她的眼神，還站在路邊假裝滑手機，引來男子搭訕。為此，她警告，女性觀眾如果來到這裡，一定會被拉走、無法逃脫。結果影片一出，立刻引發泰國網友砲轟。儘管事後她在多個社群平台上公開道歉，但仍未讓泰國警方停下調查腳步。

泰國警方指出，「泰國77Seven」11月2日入境時拿的是旅遊簽證，卻在泰國境內網路上販售商品，已違反簽證法，「她在這裡工作，但是並沒有工作許可證，目前警方正在處理這件事情。我們已經傳喚了她，並告知她有關違反簽證法的指控。」

▲泰國77Seven遭泰國警方傳喚。（圖／翻攝自哈爾濱日報）

警方認為，「泰國77Seven」違反泰國「外國人工作管理皇家法令」第8條和第101條，可處以5000-50000泰銖（約新台幣4480元至44800元）罰款，不僅簽證可能被取消，還可能被驅逐出境，甚至被列入黑名單，2年內不得重新持有泰國的工作許可證。

事實上，整起案件都出自於「泰國77Seven」先前的影片內容引發當地輿論強烈反彈。因為疫情結束後，泰國採取了一系列措施，希望盡可能吸引外國遊客。早在2020年，就曾有一名美國男子在網上發表對入住酒店負評，結果被控違反《反誹謗法》遭拘留2天，最終和酒店達成庭外和解並道歉後，才順利獲釋。