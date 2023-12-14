讚《帝王條款》出色　呂捷心疼國中生：孩子的認知與大人不同

▲補教名師呂捷。（圖／『豈有此呂』節目提供）

記者柯沛辰／綜合報導

東興國中學生以一幅《帝王條款》畫作，奪得全國美術比賽特優獎，被網紅Cheap砲轟是醜化行人，甚至怒轟主辦單位「沒道歉追回這個獎，跟你沒完沒了」。對此，補教名師呂捷認為，孩子對世界的認知與大人不同，沒有太多框架跟算計，他看了也覺得畫得很好，怎麼會演變成校方道歉、獎項要追回，甚至孩子必須接受心理輔導的結果？

呂捷在臉書發文表示，國片《魯冰花》中的小男孩古阿明在美術課畫了一幅「茶蟲」，內容是巨大的茶蟲吃掉了茶葉，也吃掉了夢想與一家的生計，詮釋了孩子的世界裡那份對茶蟲的想像力和恐懼。

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他說，孩子對世界的認知與大人不同，或許沒有太多框架與個人算計，只是單純的表達他所理解的世界，即使因此觸碰到某些人的逆鱗，讓某些人不開心，但一般人通常都會用一句「童言無忌」來化解尷尬，而不是轉身給孩子一巴掌。

呂捷表示，第一次看到《帝王條款》這幅畫的時候，他會心一笑，覺得孩子畫得很好，就算他不懂用色、佈局，「光是各類交通工具使用者與行人的表情所造成的反差就夠有戲了！再加上那一隻畫龍點睛的烏龜，劇情、意境、內心戲與笑果一應俱全，鼓勵都來不及了，怎麼會演變成校方要道歉、獎項要追回，搞到孩子要接受心理輔導...」

「你知道對一般人來說，網路霸凌有多可怕嗎？」呂捷指出，面對根本不知道對方是誰，而且毫無底線的譏諷、謾罵、栽贓與誤解，是一個國中生承受得了的嗎?為此，他向少年喊話，「孩子阿，你畫得很好，加油！繼續創作，期待能一直看到你的作品！」

▼東興國中學生以一幅《帝王條款》畫作，奪得全國美術比賽特優獎，引發兩極論戰。（圖／翻攝自臉書）