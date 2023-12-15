快訊／小腦萎縮「阿港伯」離世！　網洗版哀悼：無病無痛了

▲阿港伯離開人世了。（圖／吉安楊文港粉專提供，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

罹患小腦萎縮症的「阿港伯」楊文港，因自食其力跪爬種百合花，曾引起各界高度關注與不捨。昨日粉專發文表示，阿港伯13日已於家中過世，享壽70歲，消息一出引來大票網友留言哀悼，「願阿港伯一路好走，在天堂無病無痛了，這樣的大善人，來生一定要健健康康快快樂樂的。」

粉專「吉安楊文港」昨發文，「致關心阿港伯的親朋好友們：阿港伯昨（13）天早上6點，在花蓮吉安鄉慶豐村民宿自宅過世，享壽70歲；並訂於12月18日（下周一）早上8點，在花蓮殯儀館思行廳舉行追思禮拜。」

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多年前，阿港伯罹患肺癌，遂開始與病魔纏鬥，由於無法注射疫苗，他今年11月間因身體免疫力低下，一染病就直接隔離了，加護病房、安寧病房也都曾住過，最後是送回家中。

粉專小編淚嘆，「我很難過也很自責，覺得我能再多做點什麼，但連最後一面都沒有見到。11月到這陣子太忙，也沒有聯絡到阿港伯，不知道已經這麼嚴重了，除了心疼還是心疼，對於自己沒有抽出時間探望真的無法原諒，希望我們還在世的人，要保握任何機會。如果想送阿港伯最後一程的，可以在上述時間前往。我們一起祝福阿港伯一路順風。」

消息一出，許多網友湧入哀悼，「阿港伯一路走好」、「祝願阿港伯一路好走沒有病痛了，往生極樂，跟菩薩修行」、「祝福阿港伯，這一生辛苦了」、「祝福阿港伯一路好走，謝謝您帶給大家熱愛生命的風範」、「阿彌陀佛，阿港伯無病無痛了，阿港伯此生功課已圓滿，阿港伯一路好走。」。

人稱「阿港伯」的楊文港從國小就罹患小腦萎縮症，年邁的他症狀也越發嚴重，不僅說話會結巴，連走路都不太有力氣，但仍自食其力種植花卉、蔬果，還把自宅改造成民宿。

儘管他要負擔大筆醫藥費，每個月仍會定期捐出幾千元給畢士大教養院、小腦萎縮症協會等單位。8年前，阿港伯「跪爬種百合」的勵志故事，更引起高度關注，讓眾人敬佩又感動；如今，阿港伯已離開人世，但他善良、堅忍的精神會永遠存在。

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