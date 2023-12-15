辣媽拔河比賽繩子繞手…一拉「手腕瞬間絞斷」　無人發現繼續拔

▲一母親拔河時手腕竟被絞斷。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

寧波的年輕媽媽小美（化名）日前參加親子拔河比賽，為更好地發力，她將麻繩繞在右手手腕上，不料雙方發力後她的手腕被麻繩絞住，劇痛下的小美大聲呼救卻因現場嘈雜無人發現，比賽結束後她癱倒在地。醫生提醒，「受力的繩子威力不亞於剪刀，絞傷甚至比銳器割傷更嚴重。」

據《澎湃新聞》報導，小美被救護車送到寧波市第二醫院時，腕關節已完全骨折脫位，被診斷為腕部離斷傷。醫院開通綠色通道為小美緊急開展手術，成功「保住」了小美的右手。

小美抵達醫院後，急診科醫生判斷她血運不佳。手顯微修復外科醫生會診後判斷小美腕關節以及遠動靜脈血運可能都已離斷，需要立即行斷腕再植術。

「剛看到這位患者時，她的右手十分腫脹，手腕嚴重變形，被繩勒過的皮膚已壞死，整個手掌因缺血呈現青紫色」，醫生表示，經檢查發現，小美的腕關節受暴力絞壓，兩條動脈血管已斷，並伴有長段血管損傷，靜脈血管出現長段栓塞，手腕關節已完全骨折脫位，有近1公分寬的環形皮膚被擠壓壞死。

醫生直言，要想保住小美的手掌，必須儘快恢復手掌的血液流通。然而，小美到醫院時距受傷已過去3小時，手掌的毛細血管中已形成血栓，耽誤時間越久，手掌因缺血而壞死的可能性越大，醫院立即為患者開通綠色通道，緊急開展手術。

手術中，醫生先用500毫升抗凝藥液為小美疏通手掌血管，再復位腕部斷裂和脫位的骨頭，然後接通8根血管，修復挫傷的神經，縫合斷裂的腕部肌腱，耗時4個多小時為小美「保住」了右手，重建右手血運及功能。

目前，小美已度過最危險的階段，後續只需拆除手部鋼針，繼續進行手部功能鍛煉，但其右手的精細運動還是會受到一定影響。

醫生提醒，拔河時不要將繩子拴在手腕、手臂、腰等身體部分，「受力的繩子威力不亞於剪刀，絞傷甚至比銳器割傷更嚴重。」

醫生表示，手部外傷在日常生活中比較常見，要瞭解手外傷的基本救治措施，如用乾淨的毛巾提前簡單包紮止血；骨折後可用硬木板或硬紙板臨時固定，防止進一步損傷；出現手外傷後要及時轉運，早診斷早治療，才能把損失降到最低。