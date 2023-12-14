《台北文創天空創意節》移師台中舉辦！展出25天：創造全新感動

▲2023台北文創天空創意節移師台中舉辦。（圖／台北文創提供，下同）

記者戴若涵／台中報導

由台北文創主辦、左腦創意統籌規劃的2023《台北文創天空創意節》，14日在台中驛鐵道文化園區、國立中山大學共同協力之下移師台中，即起至明年1月7日在舊台中火車站旁廣場進行為期25天的展覽。

台北文創總經理劉麗惠表示，今年是天空創意節首度移展到台中，這是一次非常難得的跨城市文創交流，也是北、中兩大文創BOT案–台北文創和台中驛首度攜手合作，強強聯手串起兩座城市之間的創意生機。「人工智慧和先進科技正在改變創意設計的思維，越來越多創作者借重科技或科學，為創意作品的互動體驗創造出全新的感動，而觀眾也可以透過創新科技，更深刻感受藝術家透過作品所要傳達的訊息。」

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2023台北文創天空創意節以「末未之間 ARE ERA」為徵件主題，號召不同領域的創作者一起把握時代衝擊下的創作轉機，把對未來的想像與憧憬用作品呈現出來。共有189件各類型創意提案報名參賽，最終由科技藝術團隊「穀米機工」以作品《你做了什麼顏色的白日夢》勇奪「潛力新銳」組優選，獲得120萬製作費；新銳藝術家邱馳鑽研數年才完成的大型空氣動力裝置《射線景觀》，則摘下「實驗新秀」組優選，獲得60萬製作費，並於10月26日至11月26日率先在台北文創展出，32天吸引超過14萬人次參與，創下歷屆新高。

台中現場也將展出2023《台北文創天空創意節》優選作品：《你做了什麼顏色的白日夢》、《射線景觀》、和10組好點子獎創意提案。民眾只要在《你做了什麼顏色的白日夢》網頁輸入夢想或願望上傳雲端，造型可愛的「夢怪」就會透過不同顏色的燈光、煙霧和泡泡，將分析結果回饋給夢的主人；而由一根根毛線和馬達滑輪組成的《射線景觀》，則運用空氣浮力維持螢光毛線的持續運動，讓人從作品互動中認識流體力學的奧妙。

台中驛鐵道文化園區副總經理林宛玄表示，「很高興台北文創天空創意節以台中驛做為跨進中部地區的首站。」從曾經的中部交通樞紐到現在的文創基地，台中驛的百年歷史，很巧合地呼應了2023《台北文創天空創意節》徵件主題「末未之間 ARE ERA」，「當2016年運務移至新站後，台中驛不再有熙來攘往的乘車人潮，眼看就要進入終『末』；但這幾年我們透過保溫計畫、引進創意場域元素等種種努力，重新將人們帶回這裡，一起走向『未』來，相信經過這次展覽交流之後，未來的台中文創生命力更加活躍！」