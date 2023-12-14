日籍男外遇台灣按摩妹！7年上床150次還傳私處照　正宮跨海提告

▲日籍人夫到台灣工作，跟按摩店女員工外遇。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉人豪／台中報導

一名日籍人夫被派到台灣工作，在台中的按摩店認識一名女員工，2人發展成不倫戀，7年來發生性行為150次，正宮在調查丈夫另一段婚外情時，意外發現該名台灣小三，氣得跨海提告，台中地方法院審理後，判小三應賠償正宮30萬元。

判決書指出，日籍正宮說她與丈夫結婚迄今已逾14年，並育有2名未成年子女，丈夫2008年7月被派至台灣工作，約於2012年7、8月間，老公於台灣某按摩店認識小三，兩人開始約會。老公一開始即已告知是已婚身分，交往期間兩人會一起在外用餐、旅行、住宿旅館。即使丈夫回國後，雙方仍繼續使用通訊軟體保持聯絡、互傳曖昧訊息，只要丈夫至台灣出差或小三至日本旅行，兩人仍會碰面及發生性行為。

至2022年11月27日，正宮因為調查丈夫在日本的另一段婚外情時，丈夫才坦承與小三不倫關係，除有自白書坦承外，也提供其與小三間的line對話等，其中還有小三傳送其胸部或生殖器照片給丈夫的相本，明顯逾越一般男女社交分際。

而自白書內容提及，丈夫與小三於2012年間至少有30次性行為、2013年間有60次、2014年間40次，丈夫2014年底回日本後至2019年止，也至少發生20次以上性行為，兩人在性交前後亦拍下許多不堪之相片，請求小三賠償精神慰撫金70萬元。

小三則辯稱，150次性行為僅自白書提及，且line對話記錄截圖、相本、對話中之照片，有露出臉的部分，僅有身體或某部位之照片，難以確認照片即是她。

法官認為，小三與男方旅行照片，雙方互動如情侶般親暱相依，且於天燈上書寫「長長久久．永遠愛妳」，小三還傳胸部或生殖器照片特寫給男方，明顯逾越一般男女社交分際，判小三應賠償正宮30萬元。可上訴。