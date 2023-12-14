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傻眼！備取超夯台中社宅　資格序位1小時後「No1變No14」

▲▼ 台中市「太平育賢二期好宅」 。（圖／台中市政府提供）

▲有民眾抽籤台中育賢社宅二期，原本結果是備取1，未料隔1小時查資格序位卻變成備取14，怒向市議員投訴 。（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市房價不斷飆漲，民眾對社會住宅依賴增加，無奈名額有限，民眾只能搶登記。市議員陳雅惠接獲民眾陳情，育賢二期10月17日進行公開抽籤，全程直播，直播當下顯示自己抽籤備取1，結果隔了一小時查詢，序號卻變備取14，讓民眾相當無法接受，質疑公平性。陳雅惠要求，未來抽籤過程都要全程播放，包括正取備取清單畫面也要完整公布。

對此，台中市都發局長李正偉表示，當天民眾第一時間看到的版本為測試版，也就是彩排版，並非正式抽籤，當天事後已經向民眾詳細說明。

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台中市住宅發展處處長陳煒壬坦言，此案為行政疏失，包括副處長、科長及同仁在內3人都已被處分。陳煒壬解釋，民眾誤以為中籤的畫面是因為廠商在美術編輯中籤QRcode時，勿將先前測試的中籤QRcode放進圖片中，才會導致民眾掃到錯誤畫面，當天也都已經向民眾說明。

住宅處也補充抽籤時間點，太平育賢二期好宅是在10月16日下午1點30至2點辦理採排及系統電腦測試；正式抽籤為10月17日上午10點開始，並於10:20分辦理電腦抽籤作業。

陳雅惠指出，台中市太平區育賢段二期好宅為台中市第8處社會住宅，於今年10月17日上午10點舉辦電腦公開抽籤作業，當日於台中市政府住宅發展工程處官方臉書進行網路直播。

陳雅惠表示，自己接獲民眾陳情，指10月17日上午10點10分開始抽籤，10點10分2秒開始，10點10分7秒抽完籤，到10分29秒列印畫面，10分34秒關閉電腦畫面。民眾10分13秒查詢原為備取1，未料隔了一個小時，到上午11分44秒查詢，卻變成備取14。

明年1月16日東區尚武好宅也要進行電腦抽籤，陳雅惠表示，希望抽籤過程都要全程播放，比照去年北屯台中好宅全程播放電腦，全程揭露電腦畫面，全程將全部房型名單正取備取都秀出來，希望比照辦理，避免讓民眾質疑公平性。

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