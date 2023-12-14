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大陸 大陸焦點 特派現場

男子調味配料加太多！　竟遭老闆拉扯「呼巴掌」：給我滾

記者廖翊慈／綜合報導

江蘇一男子昨（13）日到一家餛飩麵店用餐，怎料餐點吃沒幾口就遭老闆「問話」。老闆不斷說著，他每次加料都加太多，過程出手拉扯男子的衣服，一度呼了一巴掌。最後男子離開店內，老闆甚至跟出去追打辱罵。當地警方今（14）日表示，已接獲報案，偵辦中。

據《農民頻道》報導，12月13日，江蘇常州，一男子在餛飩店用餐，因多放了些桌邊的調味配料遭店家不停辱罵推揉，餛飩麵還未吃完，便被要求結帳離開。之後，店家還不解氣，又跑出去追打。

▲男子配料加太多，被老闆拉扯呼巴掌。（圖／翻攝自微博）

▲粉衣男子因配料加太多，被老闆拉扯呼巴掌。（圖／翻攝自微博）

影片中可見，粉色上衣的男子安靜地坐著用餐，一旁的黑衣男子上前就是先拉了對方衣服並指著說，「你上次也是這樣，加太多了，不給你加可以嗎，我們不賣了，給我滾啊，我是老闆我讓你滾，你給我滾！」過程中，該名老闆情緒激動不斷用力推著粉衣男子。

最後粉衣男子在老闆的要求下，付了餐點的錢後離開了，全程都沒還手。該段影片影起網友們熱議，「因為別人放多了調味料就打人，格局太小了，什麼生意啊」、「第一次聽到加調味料被追打的，這樣的店開不長久」、「又不是故意浪費不吃，人家口味就這樣，不至於這樣吧，而且人家沒吃完就趕走了，食物也浪費了啊」。

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關鍵字：

江蘇餛飩店配料

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