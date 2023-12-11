江蘇老伯懷疑血緣？殘忍「殺害兒孫」　網：萬一是親生的呢

▲老伯因懷疑兒子及孫子並非親生，故殺害二人。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

江蘇一七旬老伯昨（10）日網傳因懷疑兒子及孫子並非親生，故將二人殺害。目前警方已將老伯逮捕，殺害一事屬實，不過具體殺人動機為何，仍在調查中。此事引起不少網友熱議，「萬一是親生的呢？」

據《極目新聞》報導，網友發布的影片顯示，在一條村鎮道路上，許多電動車和機車堵得水洩不通，還有大量的電動自行車停在路邊。該段影片底下有多名網友留言，「塞車的原因是發生了兇殺案，一名七旬老伯殺死了他年過四旬的兒子，和年幼的孫子」，事發地位於江蘇啟東合作鎮新義二大隊附近。

▲目前警方已將老伯逮捕，調查中。（示意圖／CFP）

報導指出，當地居民表示，「此事已在村裡傳開，疑因七旬老伯懷疑他的兒子不是親生的，一怒之下，殺害了兒子和孫子。」另一名居民表示，「認識這名老伯有幾十年了，下午聽說此事非常吃驚，具體是因為什麼也不了解，但事情確實是發生了。」

確切原因是否如同網友所說，警方仍在調查。此事也引起網友們的討論，「幾十年處下來，連點猶豫都沒有？人性都沒了」、「不是…光是懷疑就把人殺了…這幾十年的感情是啥」、「甚至不去檢測一下？靠懷疑判斷」、「是不是老糊塗了有精神病啊」、「對他最好的懲罰就是：是他親生兒子」。