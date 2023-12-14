國民黨爆料密會戰爭白手套　蕭美琴：這指控蠻烏龍的

▲民進黨副總統參選人蕭美琴出席《時代如何轉了彎：蔡英文與臺灣轉型八年》新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市立委候選人徐巧芯、張斯綱、游淑慧14日召開「蕭美琴密會戰爭白手套，賴清德知道嗎？」記者會，指控民進黨副總統候選人蕭美琴密會「戰爭白手套」、美國精神（Spirits of America，SOA）創辦人 Jim Hake。對此，蕭美琴下午出席活動時回應，「這指控還蠻烏龍的」。

國民黨今天舉行「蕭美琴密會戰爭白手套，賴清德知道嗎？」記者會，指控蕭美琴密會「美國精神」（Spirits of America，SOA）創辦人Jim Hake，該組織的操作模式是會提前進入戰爭高風險地區，介入當地政府國防政策，建立民兵並主張「台灣若干年內恐面臨中國大陸武力犯台危機」。國民黨質疑，「台灣現在沒有戰爭，為何要到台灣來發展？這符合我國國防部現在的行動綱領？」

對此，賴清德競辦發言人戴瑋姍強調，國民黨口中的「密會」，不過就是一般聚會，對於國民黨近日接二連三的烏龍爆料，也再次證實真的是選情告急，只好透過抹黑、捕風捉影等低劣手段來試圖影響選情，也影響台美關係。他強調，國民黨這樣的烏龍爆料不會是最後一次，國民黨還會再抹黑一個月。

戴瑋姍表示，蕭美琴已多次對外強調，美國總統拜登多次發聲明提及維繫台海和平穩定的重要性，對國際社會安全與經濟繁榮不可或缺，全世界都在關注台海穩定，台灣人也愛好和平，戰爭永遠不會是選項，蔡英文總統派她去駐美時，特別交代要壯大台灣的實力，拚台灣的尊嚴。

戴瑋姍說明，美國非常信任蔡總統的穩健路線，也就是不挑釁、不冒進、不低頭的維持現狀，有了信任基礎，美方將繼續支持深化台美關係。賴清德也在蔡英文的「四個堅持」基礎之上推動「和平四大支柱行動方案」，繼續壯大台灣、與國際接軌，並持續守護台灣和平安全。

戴瑋姍指出，國民黨從抹黑蕭美琴的國籍問題、瞎稱總統辯論媒體名單專挑綠媒、栽贓總幹事潘孟安密會媒體，再到今天烏龍爆料蕭美琴密會等情事，在在證明國民黨不抹黑就不會選舉。對於國民黨一再抹黑，胡亂開砲的作法，實非成熟民主社會應有的作為，令人遺憾。

戴瑋姍再次強調，世界上很少有曾經擔任執政黨的國家，會不斷恐嚇民眾有戰爭，事實上是，當台灣人很自信地做出自己的選擇，台灣就往前進一步，過去這8年台灣的各項進展就是最好的證明。