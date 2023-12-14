侯友宜高雄獻唱《堅持》！唱到一半嗨到跳下台　地方媽媽暴動了

記者賴文萱／高雄報導

2024總統大選進入倒數，國民黨總統候選人侯友宜一連兩天在高雄啟動全台車隊掃街造勢，今（14）日在岡山出席侯友宜婦女好康逗陣加油讚後援會成立大會。他在台上特別獻唱《堅持》，唱到一半唱嗨還直接跳下台，與全場支持者一起大合唱，在場婆婆媽媽也瘋狂暴動狂喊「侯友宜凍蒜！凍蒜！」

▲侯友宜高雄獻唱《堅持》，全場婆媽暴動了。（圖／記者賴文萱攝）

侯友宜上午來到旗山天后宮，受訪時提到，有人說「南部綠到出汁」，他認為是「嘸影」，因為看到大家相當熱情對他狂比OK，明顯感受到南部人對他的疼惜。





▲▼侯友宜出席婦女後援會成立大會。（圖／記者賴文萱攝）

下午，侯友宜出席「侯友宜婦女好康逗陣加油讚後援會成立大會」，在台上致詞時直言，台灣如果出事，大家逃都沒地方逃，「我們的姐妹們也都要出來拼了！」所以做不好的政黨，做到讓台灣人害怕的政黨，一定要讓他們下台，不然到時候妳們就要為妳們的兒子哭了。

侯友宜也向在場的婆婆媽媽們喊話，妳們不能只有自己投票，還要出來拉票、催票，一定要投給3號。婦女會代表則送上吉祥物包子、粽子，祝福侯友宜高票當選。

▲▼侯友宜高雄獻唱《堅持》！唱到一半嗨到跳下台，全場婆媽暴動了。（圖／記者賴文萱攝）

最後，侯友宜與國民黨高雄市立委參選人們一起特別獻唱《堅持》，侯友宜唱到一半唱嗨了，還直接跳下台，帶動全場大合唱，並一一跟支持者握手，底下婆婆媽媽也狂嗨暴動，現場宛如變成一場小型演唱會。

活動結束後，侯友宜下午也將持續車隊掃街活動，下午從岡山出發，預計走遍岡山區、梓官區、橋頭區、大社區。侯友宜歡迎大家跟他逗陣行，呼籲明年1月13日就投3號，「投侯康就OK」。