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大陸 大陸焦點 特派現場

銀色雪湖！打卡燕京8美景之一　9百年「什剎海」北京城內唯一水鄉

記者任以芳／北京報導

北京今年下雪來得又急又早，根據官方氣象預報昨至今（14）持續發布降雪特報，《東森新媒體ETtoday》記者走訪北京城八大美景之一「什剎海」，歷史可追朔到金朝，距今900多年歷史，現在是知名觀光打卡景點，不少大陸民眾趁著大雪紛飛之時，拍照賞雪，來您一塊來欣賞北京之美。

▲▼ 什剎海、北京、下雪、2023年尾、燕京八景之一 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 什剎海、北京、下雪、2023年尾、燕京八景之一 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京昨天起到今天發布降雪特報，今年雪量特別充足。（圖／記者任以芳攝）

北京昨13日到12月發布降雪特報，昨天郊區已經出現大暴雪，北京城內雪花紛飛，降下厚積雪，中小學昨起宣布在家自主上課。根據氣象預報指出，今日白天有中雪到大雪，最高氣溫零下2度，夜間有小雪或零星小雪，最低氣溫零下5度，明天起降雪結束寒潮來襲，整座京城繼續冰天雪地。

下雪對北京人來說不稀奇，隨著氣候變遷，入冬降雪次數越來越少。但今年降雪又急又早，甚至達到大雪等級，熱門打卡景點故宮門票售罄至週日，燕京八大美景什剎海、八達嶺長城、圓明園、頤和園、天壇、故宮等出現追雪族。

▲▼ 什剎海、北京、下雪、2023年尾、燕京八景之一 。（圖／記者任以芳攝）

▲什剎海湖面半結冰，小水鳥戲水覓食。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtodday》記者前往燕京美景之一的什剎海，位於北京市西城區東北部（北京城區中軸線的西北部），屬於窪地型湖泊，也是北京城內唯一湖景有開闊水面的開放型景區。

什剎海也是面積最大，保留原貌最完整的歷史古街區，知名作家林語堂小說《京華煙雲》也描述過什剎海的夏季美景，但冬天湖景更有穿越時空的情境。

▲▼ 什剎海、北京、下雪、2023年尾、燕京八景之一 。（圖／記者任以芳攝）

▲什剎海雪景吸引不少大陸民眾來拍照、玩雪。（圖／記者任以芳攝）

記者沿著湖邊走，景象一片白茫茫，屋頂、樹梢、景區小徑全是積雪，有如上演冬季戀歌，銀白湖景浪漫，不少人拍照，因為這次雪量豐厚，不少年輕學生打雪仗。零下5度氣溫，湖面呈現半結冰狀態，耐寒的小水鳥表演「隱身術」，悠遊淺水覓食。

兩名大陸民眾接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問，兩位00後大女孩十分興奮的說，「去年剛到北京工作，第一次看到雪景，覺得太美了，特別美。」

來自南方的大陸民眾也分享，老家在江蘇不下雪，每次看到北京降雪都覺得「太刺激」，特地趁公司午休到什剎海賞雪，他也不好意思的說，「我們現在距離上班時間，只剩下五分鐘。」

▲▼ 什剎海、北京、下雪、2023年尾、燕京八景之一 。（圖／記者任以芳攝）

▲隨著氣候變遷，老北京人對雪的回憶格外珍惜 。（圖／記者任以芳攝）

對老北京人來說，以前兒時記憶降雪不稀奇，近10多年卻卻格外珍惜。北京民眾嚴女士受訪時也指出，「氣象預報蠻準，雪下得挺大，連續下兩天，這種情況在北京不多見，今年雪下得蠻早。」北京民眾王女士也補充說，「好幾年都沒有。」

▲▼ 什剎海、北京、下雪、2023年尾、燕京八景之一 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 什剎海名字由來可追溯到金朝時期（圖／記者任以芳攝）

根據歷史記載，什剎海的組成由前海、後海、西海連貫在一起，面積是34萬平方米。追溯到金代，當時百姓稱為白蓮潭，到了元朝稱積水潭、「海子」，直到明朝逐漸稱「什剎海」。

至於什剎海名字由來？年代久遠不可考，民間流傳，從字面上解讀「什剎海」，「什」可解讀「什錦」，有豐富之意，加上古時候周邊許多寺廟、古剎、宗廟和道觀，有九庵一廟之稱，「海」的解讀是元朝蒙古人習慣把湖或池塘稱為「海子」，演變成「什剎海」名字由來，是否真實已不可考，成為上一代北京人流傳給後代民間歷史故事。

▼ 燕京八景之一「什剎海」不同角度雪景 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 什剎海、北京、下雪、2023年尾、燕京八景之一 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 什剎海、北京、下雪、2023年尾、燕京八景之一 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 什剎海、北京、下雪、2023年尾、燕京八景之一 。（圖／記者任以芳攝）

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