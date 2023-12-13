　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

北京應對暴雪寒潮　全市中小學師生暫停到校

▲雪,下雪,雪景,北京下雪。（圖／CFP）

▲北京市將出現大到暴雪。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

據大陸氣象部門預報，12月13日至14日，北京市將出現大到暴雪，北京氣象台發佈了暴雪黃色、寒潮藍色、道路結冰黃色預警。北京市昨（12）天深夜宣布，全市中小學、幼兒園今天全天不到校採取居家學習，並做好線上教學準備，何時恢復到校待全市統一部署後另行通知。

據《中國天氣網》報導，北京今明天（12月13日至14日）再迎明顯降雪，其中今天將現大到暴雪，明天仍有中到大雪。本次過程降雪持續時間長，累積降雪量大，需注意防範降雪對城市運作、交通運輸、設施農業等方面的不利影響。降雪過後，寒流接踵而至，16日夜間平原地區最低氣溫將降至-15℃左右。

根據北京市教委消息，北京市氣象台2023年12月12日22時升級發布暴雪橙色預警訊號。為保障師生的安全與健康，按照全市整體部署，市教委決定自2023年12月13日（星期三）開始，採取學生臨時居家學習措施，範圍為全市所有中小學、幼兒園、中等職業學校，具體到校復課時間待全市統一部署後另行通知。

北京市教委表示，各區各校立即部署暴雪極端天氣應變工作，啟動緊急應變機制，及時通知學生及家長自12月13日開始居家學習，並迅速做好線上教學各項準備工作。要加強值班值守，密切家校溝通，對於山區學校、寄宿制學校住校學生要加強關心關愛，對於因特殊情況不能居家學習需到校的學生要提醒注意安全、做好校內看護，確保學生安全健康。

另外，12月13日起，北京香山公園、潭柘寺景區、戒台寺景區、北宮國家森林公園、鳳凰嶺景區、玉渡山景區、銀山塔林景區、八大處公園、京西古道風景區、周口店國家考古遺址公園、聖泉山旅遊風景區、國家植物園櫻桃溝景區暫時關閉。

ET快訊
狂被檢舉記點！　50人聚集抗議：快無法生存
快訊／殘殺16歲少女、槍殺證人　兇手確定逃死
周海媚「最後遺作」　殺青10年至今未播出
台中長腿妹摩天輪「老漢推車」　警方要查了
快訊／台南弒母命案！兒持刀「猛捅胸口」殺死媽
獨／熊霓跟胡瓜緋聞扯不清　熊爸怒：我幹嘛幫我女兒炒新聞
周海媚「搶救病歷」外流！臨終細節驚人　官方要查了
快訊／《荒唐分局》男星離世　享壽61歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸官方與台商開會疑「介選」　國台辦：民進黨「扣帽子」騙選票

周海媚病逝！「不死的癌症」偏爱女性　醫曝可怕病狀：超一半死亡

華北黃淮最低氣溫將「跌破歷史極值」　多地降溫達14℃以上

陸官方查五月天疑假唱、楊丞琳失言　初步情況？國台辦回應

周海媚「搶救病歷」外流！臨終細節驚人　官方要查了

4嫌洗劫港名錶世家搶走25隻名錶　最貴Richard Mille值1600萬

北京應對暴雪寒潮　全市中小學師生暫停到校

周海媚病逝「最初爆料者」嚐盡冷暖！　攻擊者今全噤聲

周海媚病逝！　前夫呂良偉4天前發文超巧合「疑早知情」

堆高機「牙叉斷脖」畫面曝！　三輪車被叉爆駕駛昏迷

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

徐乃麟爆料「籃籃是王齊麟的菜」　巫苡萱秒吐槽：你的口風很鬆！

美鱷魚樂園孵化「白變鱷魚」　全球僅7隻！同胎兄弟正常色

路邊花圃遇受傷浪貓...　她果斷救援收編天使喵

老婆突問「愛我還是女兒」機智尪神回一句展求生慾

橘色惡魔飯店快閃演出　吹奏搭配整齊花式舞蹈

陸官方與台商開會疑「介選」　國台辦：民進黨「扣帽子」騙選票

周海媚病逝！「不死的癌症」偏爱女性　醫曝可怕病狀：超一半死亡

華北黃淮最低氣溫將「跌破歷史極值」　多地降溫達14℃以上

陸官方查五月天疑假唱、楊丞琳失言　初步情況？國台辦回應

周海媚「搶救病歷」外流！臨終細節驚人　官方要查了

4嫌洗劫港名錶世家搶走25隻名錶　最貴Richard Mille值1600萬

北京應對暴雪寒潮　全市中小學師生暫停到校

周海媚病逝「最初爆料者」嚐盡冷暖！　攻擊者今全噤聲

周海媚病逝！　前夫呂良偉4天前發文超巧合「疑早知情」

堆高機「牙叉斷脖」畫面曝！　三輪車被叉爆駕駛昏迷

《沙丘：第二部》預告來了！甜茶、千黛亞墜愛河　「命運宿敵」現身

屁孩聚疏洪道尬車飆車！囂張燒胎還PO網　7人送辦再收15萬罰單

荷蘭乳品公司為縮減成本　未來2年將裁1800人

國內債券ETF逼近2兆年增6成　過半經理人看好明年

川普可能在2024美國總統大選勝出　路透分析4大理由

快訊／獵鷹戰績不佳教練團改組？　球團總監吳志偉離隊

陸官方與台商開會疑「介選」　國台辦：民進黨「扣帽子」騙選票

獨／從北門升級成凱道！　柯文哲順利搶下「選前之夜」1／12凱道路權

今年最後水逆！「6星座」受重災　兩波衰運逃不過

去大陸出差　3狀況超麻煩「現金愛收不收」：寧願去其他國家

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

大陸熱門新聞

尾牙抽到48萬！公司反悔「給8萬打發」

周海媚呂良偉4天前巧合發文　粉絲淚崩

正妹遭長頸鹿甩脖重擊！醫見影片笑出來

周海媚搶救病歷外流！臨終細節驚人　官方要查了

周海媚病逝「最初爆料者」嚐盡冷暖！　攻擊者今全噤聲

堆高機叉爆三輪車！　牙叉斷脖影片曝

19歲正妹欠錢遭官方懸賞　「顏值太高」爆紅！

男子買彩券中3.8億！「捐出2.3億」

陸病童「沒咳嗽」卻檢出肺炎　醫：年紀是關鍵

男重訓被槓鈴壓死！家屬留屍1周

嫩妹喝醉餐館內脫褲尿尿　屁股外露被看光光

伴娘拒開門！新郎好友丟煙霧彈燻出新娘

出殯隊被撞飛20死！調查結果出爐

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

更多熱門

相關新聞

氣溫驟降！北京迎入冬後「初雪」

氣溫驟降！北京迎入冬後「初雪」

中國華北地區從10日起氣溫驟降，北京在10日晚間迎來今年的初雪。一夜降雪後，上午不少北京民眾忙著剷除屋頂與車頂的積雪。今天北京部分公車停駛，首都機場也有航班取消。

紫禁城披上夢幻銀裝！一秒進入古裝劇

紫禁城披上夢幻銀裝！一秒進入古裝劇

男師不舉20年突接受治療！妻抓包他吃女學生

男師不舉20年突接受治療！妻抓包他吃女學生

大學教授課堂上講解春宮圖　遭學生檢舉

大學教授課堂上講解春宮圖　遭學生檢舉

法國推強制穿校服實驗　盼改善校園問題

法國推強制穿校服實驗　盼改善校園問題

關鍵字：

北京大雪學生

讀者迴響

熱門新聞

快訊／周海媚去世！工作室證實噩耗「醫治無效」

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

胡瓜獨寵小44歲熊霓「爆丁柔安握曖昧證據」！

電商女董座遭保全痛毆性侵！只穿內褲出門求救

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師曝恐怖症狀

周海媚到院已無意識冒屍斑！猝逝前一晚呼吸困難

雪隧死亡追撞！轎車撞爛「駕駛血液流光」

胡瓜熊霓爆小房間獨處「戴對環」！和丁柔安降冰點

周海媚猝逝「混亂27hrs」完整時間軸一次看！

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

周海媚前夫悲痛發聲：久久不能平靜

周海媚突病逝「前夫呂良偉爆早知情」！

更多

最夯影音

更多
小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命
大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面