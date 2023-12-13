北京應對暴雪寒潮　全市中小學師生暫停到校

▲北京市將出現大到暴雪。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

據大陸氣象部門預報，12月13日至14日，北京市將出現大到暴雪，北京氣象台發佈了暴雪黃色、寒潮藍色、道路結冰黃色預警。北京市昨（12）天深夜宣布，全市中小學、幼兒園今天全天不到校採取居家學習，並做好線上教學準備，何時恢復到校待全市統一部署後另行通知。

據《中國天氣網》報導，北京今明天（12月13日至14日）再迎明顯降雪，其中今天將現大到暴雪，明天仍有中到大雪。本次過程降雪持續時間長，累積降雪量大，需注意防範降雪對城市運作、交通運輸、設施農業等方面的不利影響。降雪過後，寒流接踵而至，16日夜間平原地區最低氣溫將降至-15℃左右。

根據北京市教委消息，北京市氣象台2023年12月12日22時升級發布暴雪橙色預警訊號。為保障師生的安全與健康，按照全市整體部署，市教委決定自2023年12月13日（星期三）開始，採取學生臨時居家學習措施，範圍為全市所有中小學、幼兒園、中等職業學校，具體到校復課時間待全市統一部署後另行通知。

北京市教委表示，各區各校立即部署暴雪極端天氣應變工作，啟動緊急應變機制，及時通知學生及家長自12月13日開始居家學習，並迅速做好線上教學各項準備工作。要加強值班值守，密切家校溝通，對於山區學校、寄宿制學校住校學生要加強關心關愛，對於因特殊情況不能居家學習需到校的學生要提醒注意安全、做好校內看護，確保學生安全健康。

另外，12月13日起，北京香山公園、潭柘寺景區、戒台寺景區、北宮國家森林公園、鳳凰嶺景區、玉渡山景區、銀山塔林景區、八大處公園、京西古道風景區、周口店國家考古遺址公園、聖泉山旅遊風景區、國家植物園櫻桃溝景區暫時關閉。