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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯粉不爽張茂楠「瀉藥說」　成功搶賴清德「開票之夜」路權

▲▼柯文哲、賴清德。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）

▲柯文哲、賴清德。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）

【12／14　14：15更新陳智菡回應】

記者袁茵／台北報導

藍綠白3陣營將2024總統大選1月12日「選前之夜」場地目標瞄準凱道，最終由民眾黨總統候選人柯文哲陣營搶下，但因民進黨包下凱道9至11日路權，能否順利搭建舞台引發熱議；但想不到有柯粉不滿民進黨台北市黨部主委張茂楠昨稱「沒屁股吃瀉藥」說，進而搶下1月13日開票當天的北平東路路權，恐對賴清德「開票之夜」造成影響。

台北市於13日0時開放2024年1月12日的路權申請，柯文哲陣營原訂鎖定3個「選前之夜」場地，分別為凱道、北門前的博愛路，以及新北市新莊競總前的新莊區中華路三段226號，並將最大目標放在北門前廣場，但想不到志工手速非凡，除了北門廣場路權之外，還一舉搶下凱道路權，讓柯文哲「選前之夜」規模大升級。

儘管搶下1月12日「選前之夜」凱道路權，由於民進黨包下了凱道9日、10日、11日的路權，所以搭建舞台受到考驗。柯文哲13日於直播時想出奇招，聲稱「我想過了啦！算了，我們就不要搭舞台，把車子開到那裡，在廣場中間上面演講就好了，全部省下來！」讓一旁的柯辦發言人陳智菡趕緊提醒「不要暴雷，我們一定會想出辦法的。」

但據了解，有柯粉不滿民進黨台北市黨部主委張茂楠批評柯營塞不滿凱道，還說「沒那個屁股吃那個瀉藥」等言論，所以憤怒地在台北市14日0時開放申請2024年1月13日「開票（勝選）之夜」場地路權時，瞄準民進黨總統候選人賴清德競選總部前的北平東路路權，而且還順利取得成功，並傳話給民眾黨黨中央聲稱「我們搶到民進黨路權了」。

不過，其實柯營瞄準的「開票（勝選）之夜」場地並非北平東路，而是新莊競總與凱道，所以民眾黨自己的志工則也順利在14日0時一舉搶下1月13日的新莊競總、凱道路權。

但面對柯粉搶下民進黨「開票之夜」北平東路路權，對此，陳智菡向《東森新媒體ETtoday》證實，13日有位支持者看到張茂楠對民眾黨申請到「選前之夜」2024年1月12日凱道路權，說出「沒那個屁股，還想吃那個瀉藥」的發言感到憤怒，支持者決定自己申請2024年1月13日民進黨黨部前的北平東路路權，因此該路段路權並非競總或本黨同仁所申請。

陳智菡提及，柯競辦對於媒體報導「民進黨人士批評，民眾黨行為是藉由申請對手總部前的路權，⋯⋯以逼迫民進黨進行路權交換」等言論，感到難以理解，該路段路權申請純粹為支持者自發行為，應予以尊重，主管機關更不應洩漏申請人相關資訊，「我們可以理解各方都希望順利舉辦活動的心情，因此若民進黨有需求，我們也願意代為向支持者協調。」

▼北平東路路權申請一覽。（圖／翻攝自台北市申請使用道路網）

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