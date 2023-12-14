　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康回侯康貸爭議稱「沒強迫你買房」　王婉諭：別把年輕人當笨蛋

▲國民黨副總統候選人趙少康出席政大「青年與副總統候選人座談」。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨副總統候選人趙少康出席政大「青年與副總統候選人座談」。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨副總統參選人趙少康13日至政大與學生座談並接受提問，時代力量黨主席王婉諭今指出，趙少康嗆不願意辭中廣、被質疑侯康貸竟回不要買貴的、提名黑金參選人扯法律未禁止、更忘記自己曾拍桌罵「就不讓年輕人投票怎樣？」近來趙少康勤走校園意圖重塑形象，但年輕人不是笨蛋，不是選前做做樣子、喊喊口號，就能騙到票。

對於趙少康座談表現，王婉諭指出，趙少康近來勤走校園，一再強調自己不是大家想像中「LKK」的國民黨，意圖重塑形象。但一個人內心真正的想法，終究無法用任何包裝掩飾。

王婉諭也列出政大學生所問4問題，包含：

當政大學生問起他願不願意秉持「黨政軍退出媒體」的精神，辭掉中廣董事長一職時，趙少康居然回嗆「你們越逼，我越不願意辭。」

當學生問起，「侯康貸」政策規劃 1500 萬內免頭期款，實際上對年輕人負擔很大時，20幾歲就買好幾間房的趙少康居然説「你可以不要買那麼貴的，也沒有強迫要你買。」

當學生問起，國民黨提名顏寬恒、傅崐萁、羅明才、邱鎮軍這些黑金候選人，要如何說服年輕人支持時，趙少康卻只敢說「法律規定可以選那就可以選。」

當學生問起，對於十八歲公民權的看法時，趙少康表面說自己支持，卻有意識地「忘記」自己2020年才拍桌大喊「不讓年輕人投票，就不讓年輕人投票怎樣？」

對於趙少康的回應，王婉諭強調，年輕人不是笨蛋，不是趙少康在選舉前做做樣子、喊喊口號，就能騙到選票。過去的一言一行，早已記錄下你對年輕世代的蔑視。更證明了，這麼多年來，國民黨骨子裡威權、迂腐的性格，從未改變過。

ET快訊
摩天輪外流「12分鐘」就完事！　醫：3條件建議看診
快訊／玉女歌手哽咽哭了！　痛揭音樂教父劣行
快訊／麥當勞宣布漲價！　8主餐全變貴
Sandy主持「超糗口誤」全放送！　急改口畫面被卡
快訊／戴資穎3局力退南韓好手　年終賽2連勝明對安洗瑩
協商吵翻天！游錫堃看不下去講「公道話」　藍委敬禮：全民院長
國庫當提款機　爽拿277萬吃喝玩樂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

評蔡英文融入台灣社會脈動　蕭美琴：對人民喜怒哀樂很敏感

趙少康稱「台北人愛吵架、南部人愛打架」　他批：不戰南北不會選？

快訊／選前之夜藍綠新北拚場！　賴清德1／11上凱道、1／12板橋造勢

蕭美琴：好的、壞的都可以看到蔡總統在承擔

漏網鏡頭！侯友宜、王金平高雄車掃　兩人瀟灑抹防曬油畫面曝光

國民黨爆料密會戰爭白手套　蕭美琴：這指控蠻烏龍的

開票日競總路權被柯營搶走　潘孟安尊重：1／13正常開票

趙少康回侯康貸爭議稱「沒強迫你買房」　王婉諭：別把年輕人當笨蛋

侯友宜高雄獻唱《堅持》！唱到一半嗨到跳下台　地方媽媽暴動了

柯粉不爽張茂楠「瀉藥說」　成功搶賴清德「開票之夜」路權

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

為何婚後不想跟婆家住？

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

告五人評蔣萬安唱《披星戴月》：9.5分　聲援五月天「希望他們都好」

調皮娃趁媽拿衣服沒注意　迅速爬行「藏身」躲貓貓

婚禮請頑童當嘉賓金曲連發　賓客台前超嗨！根本演唱會

評蔡英文融入台灣社會脈動　蕭美琴：對人民喜怒哀樂很敏感

趙少康稱「台北人愛吵架、南部人愛打架」　他批：不戰南北不會選？

快訊／選前之夜藍綠新北拚場！　賴清德1／11上凱道、1／12板橋造勢

蕭美琴：好的、壞的都可以看到蔡總統在承擔

漏網鏡頭！侯友宜、王金平高雄車掃　兩人瀟灑抹防曬油畫面曝光

國民黨爆料密會戰爭白手套　蕭美琴：這指控蠻烏龍的

開票日競總路權被柯營搶走　潘孟安尊重：1／13正常開票

趙少康回侯康貸爭議稱「沒強迫你買房」　王婉諭：別把年輕人當笨蛋

侯友宜高雄獻唱《堅持》！唱到一半嗨到跳下台　地方媽媽暴動了

柯粉不爽張茂楠「瀉藥說」　成功搶賴清德「開票之夜」路權

傅孟柏才爆秘婚　玩大冒險「強吻男星」簡嫚書現場看傻

不爽太刺眼！機車路權促進會成員拔35爆閃燈　妨害公務罪送辦

王品營收目標衝300億元　董座陳正輝：5年內問題不大

評蔡英文融入台灣社會脈動　蕭美琴：對人民喜怒哀樂很敏感

妹子一到日本「秒刷爆8萬」　友急借錢！網看傻：回國還債

屏東工地1工人上午墜樓送醫　下午病情惡化搶救不治

男友揪2人集體性侵女友　她心碎質問！渣男竟回：妳難道不愛我嗎

使用高功率電器　台電「勸世」兩大要點要注意

趙少康稱「台北人愛吵架、南部人愛打架」　他批：不戰南北不會選？

AAA紅毯／夫碩順壓軸霸氣登場！　樂童音樂家零互動⋯粉絲笑出來

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

政治熱門新聞

談免頭期款政策　趙少康：以前買不到，現在可量力而為

ET民調／侯康配34.8%緊追賴蕭配　中南部支持度增加最多

ET民調／2024大選關鍵議題　42.0%民眾強烈認為是「清廉與貪腐」

協商吵翻天！游錫堃講「公道話」　曾銘宗起身敬禮讚「全民的院長」

賴清德卡住了　郭正亮揭中間選民動向

決戰30天／侯康配「南票北補」一決生死　民調封關前辯論拚氣勢

前參謀總長劉和謙一級上將今病逝　享耆壽97歲

蔣：我沒柯絕頂聰明　但勤於溝通

決戰30天／全台73區域立委總體檢

趙少康昔罵「不讓年輕人投票怎樣」　今改口未推18歲投票「就辭職」

綠包3天凱道路權　柯出奇招不搭舞台

藍綠白選前之夜各就各位！　柯搶凱道、賴奪北平東路、侯瞄準本命區

雙市長站台！盧秀燕讚徐巧芯是台灣良心　蔣萬安一則小故事讓徐哭了

吳釗燮：大選後將卸任外交部長

更多熱門

相關新聞

評蔡英文融入台灣社會脈動　蕭美琴：對人民喜怒哀樂很敏感

評蔡英文融入台灣社會脈動　蕭美琴：對人民喜怒哀樂很敏感

民進黨副總統候選人蕭美琴14日出席《時代如何轉了彎：蔡英文與臺灣轉型八年》新書發表會活動。談到與總統蔡英文的互動，蕭美琴說，蔡從過去的靦腆，到現在已經很融入台灣社會脈動，對台灣基層、台灣社會人民的喜怒哀樂都很敏感，也會積極想要用政策回應在社會上接觸到各種行行色色的需求。

趙少康稱「台北人愛吵架、南部人愛打架」　他批：不戰南北不會選？

趙少康稱「台北人愛吵架、南部人愛打架」　他批：不戰南北不會選？

選前之夜藍綠新北拚場　賴清德1／12板橋造勢

選前之夜藍綠新北拚場　賴清德1／12板橋造勢

蕭美琴：好的、壞的都可以看到蔡總統在承擔

蕭美琴：好的、壞的都可以看到蔡總統在承擔

漏網鏡頭！侯友宜、王金平高雄車掃　兩人瀟灑抹防曬油畫面曝光

漏網鏡頭！侯友宜、王金平高雄車掃　兩人瀟灑抹防曬油畫面曝光

關鍵字：

趙少康18歲公民權2024總統時代力量王婉諭侯康貸中廣國民黨

讀者迴響

熱門新聞

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

《帝王條款》畫作學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ

丫頭出國脫了！

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

《棒棒堂》阿本罕見放閃男友！

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

楊丞琳失言4天首現身！

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

勇士格林鎖喉又揮拳遭「無限期禁賽」

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

2年前爭議爆紅　NanaQ「整年沒接到業配」揹貸款

狂嗨整晚…妹子下面「裂出2條溝」痛爆！醫一看秒懂了

大巨蛋看球「胸前釦子炸開飛走」！

更多

最夯影音

更多
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面