趙少康回侯康貸爭議稱「沒強迫你買房」　王婉諭：別把年輕人當笨蛋

▲國民黨副總統候選人趙少康出席政大「青年與副總統候選人座談」。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨副總統參選人趙少康13日至政大與學生座談並接受提問，時代力量黨主席王婉諭今指出，趙少康嗆不願意辭中廣、被質疑侯康貸竟回不要買貴的、提名黑金參選人扯法律未禁止、更忘記自己曾拍桌罵「就不讓年輕人投票怎樣？」近來趙少康勤走校園意圖重塑形象，但年輕人不是笨蛋，不是選前做做樣子、喊喊口號，就能騙到票。

對於趙少康座談表現，王婉諭指出，趙少康近來勤走校園，一再強調自己不是大家想像中「LKK」的國民黨，意圖重塑形象。但一個人內心真正的想法，終究無法用任何包裝掩飾。

王婉諭也列出政大學生所問4問題，包含：

當政大學生問起他願不願意秉持「黨政軍退出媒體」的精神，辭掉中廣董事長一職時，趙少康居然回嗆「你們越逼，我越不願意辭。」

當學生問起，「侯康貸」政策規劃 1500 萬內免頭期款，實際上對年輕人負擔很大時，20幾歲就買好幾間房的趙少康居然説「你可以不要買那麼貴的，也沒有強迫要你買。」

當學生問起，國民黨提名顏寬恒、傅崐萁、羅明才、邱鎮軍這些黑金候選人，要如何說服年輕人支持時，趙少康卻只敢說「法律規定可以選那就可以選。」

當學生問起，對於十八歲公民權的看法時，趙少康表面說自己支持，卻有意識地「忘記」自己2020年才拍桌大喊「不讓年輕人投票，就不讓年輕人投票怎樣？」

對於趙少康的回應，王婉諭強調，年輕人不是笨蛋，不是趙少康在選舉前做做樣子、喊喊口號，就能騙到選票。過去的一言一行，早已記錄下你對年輕世代的蔑視。更證明了，這麼多年來，國民黨骨子裡威權、迂腐的性格，從未改變過。