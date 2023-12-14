協商吵翻天！游錫堃看不下去講「公道話」　藍委敬禮讚「全民院長」

▲立法院長游錫堃。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院長游錫堃今（14日）持續召集朝野黨團協商「113年度中央政府總預算案」，審到司法院行政預算時，國民黨立委賴士葆堅持刪預算，司法院則希望不要刪，兩邊吵得不可開交，會議主席游錫堃強調，國會代表民意、人民作主，在民意之前要謙卑，大家要互相尊重，哪有預算不能刪的啦！游一番言論獲在野黨團掌聲，國民黨團總召曾銘宗更起立敬禮，「謝謝院長，你是全民立法院長。」

賴士葆針對台灣高等法院預算提21案，並堅持全部保留，他指出，高院太惡劣、講話不算話。民進黨團總召柯建銘好奇問什麼事？賴士葆表示，不用管什麼事，台高院預算太浪費，提案要刪預算，「我是看緊人民荷包，他們來協調說一塊錢都不能刪，這麼傲慢。」

台高院院長高金枝解釋，相關預算都是清潔物品、汽油、紙張、碳粉、辦公室維修、郵資以及資安服務，很多行政業務會受影響，編列時依照每年度所需費用，原則就是不能增列，但郵資跟碳粉到年底都在賒欠，才會拜託委員不要刪，是用拜託的方式。

曾銘宗認為，怎麼會連一個項目都刪不得？司法院預算編列毫無彈性。柯建銘也指出，預算應該要編好一點，怎麼會編到連碳粉都不夠？柯話鋒一轉，詢問賴士葆是不是為了選服案？司法院要建檔案大樓，賴要讓選區民眾借大樓、地下室停車場給人停車，那個依法做不到，國有土地怎麼可以無償提供里民當活動停車場？賴則回應，不要在這裡扯選民服務，做不到的事情就不要答應。

經中場5分鐘休息時間協調後，賴士葆所提21案中有4案溝通撤案、8案屬通刪通案處理，剩下9案中，賴士葆希望7案保留、2案刪預算。柯建銘、賴士葆兩人吵得不可開交。游錫堃看不下去，他從孟德斯鳩三權分立開始講，游強調，民主政治國會至上，國會代表民意、人民作主，在民意之前要謙卑。

游錫堃指出，自己今天有感而發，不說一下公道話不行，華人文化圈受到黨國教育影響，會有傲慢，但大家要互相尊重，沒有不能刪的啦！哪有預算不能刪的，這是國會權力，立法院不會干預司法院審判，但預算要尊重立法院，哪有什麼不能刪的。語畢，國民黨團、民眾黨團都鼓掌支持。

曾銘宗更起立敬禮、向游錫堃致意，曾表示，游錫堃講得非常好，100％支持，除了黨國教育部分，必須跟他敬禮致意，「謝謝院長，你是全民立法院長。」最後剩下9案中，7案保留、2案刪預算。