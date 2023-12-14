　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

協商吵翻天！游錫堃看不下去講「公道話」　藍委敬禮讚「全民院長」

▲▼立法院院會 處理台美貿易協定 院長游錫堃 朝野黨鞭柯建銘 曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院長游錫堃今（14日）持續召集朝野黨團協商「113年度中央政府總預算案」，審到司法院行政預算時，國民黨立委賴士葆堅持刪預算，司法院則希望不要刪，兩邊吵得不可開交，會議主席游錫堃強調，國會代表民意、人民作主，在民意之前要謙卑，大家要互相尊重，哪有預算不能刪的啦！游一番言論獲在野黨團掌聲，國民黨團總召曾銘宗更起立敬禮，「謝謝院長，你是全民立法院長。」

賴士葆針對台灣高等法院預算提21案，並堅持全部保留，他指出，高院太惡劣、講話不算話。民進黨團總召柯建銘好奇問什麼事？賴士葆表示，不用管什麼事，台高院預算太浪費，提案要刪預算，「我是看緊人民荷包，他們來協調說一塊錢都不能刪，這麼傲慢。」

台高院院長高金枝解釋，相關預算都是清潔物品、汽油、紙張、碳粉、辦公室維修、郵資以及資安服務，很多行政業務會受影響，編列時依照每年度所需費用，原則就是不能增列，但郵資跟碳粉到年底都在賒欠，才會拜託委員不要刪，是用拜託的方式。

曾銘宗認為，怎麼會連一個項目都刪不得？司法院預算編列毫無彈性。柯建銘也指出，預算應該要編好一點，怎麼會編到連碳粉都不夠？柯話鋒一轉，詢問賴士葆是不是為了選服案？司法院要建檔案大樓，賴要讓選區民眾借大樓、地下室停車場給人停車，那個依法做不到，國有土地怎麼可以無償提供里民當活動停車場？賴則回應，不要在這裡扯選民服務，做不到的事情就不要答應。

經中場5分鐘休息時間協調後，賴士葆所提21案中有4案溝通撤案、8案屬通刪通案處理，剩下9案中，賴士葆希望7案保留、2案刪預算。柯建銘、賴士葆兩人吵得不可開交。游錫堃看不下去，他從孟德斯鳩三權分立開始講，游強調，民主政治國會至上，國會代表民意、人民作主，在民意之前要謙卑。

游錫堃指出，自己今天有感而發，不說一下公道話不行，華人文化圈受到黨國教育影響，會有傲慢，但大家要互相尊重，沒有不能刪的啦！哪有預算不能刪的，這是國會權力，立法院不會干預司法院審判，但預算要尊重立法院，哪有什麼不能刪的。語畢，國民黨團、民眾黨團都鼓掌支持。

曾銘宗更起立敬禮、向游錫堃致意，曾表示，游錫堃講得非常好，100％支持，除了黨國教育部分，必須跟他敬禮致意，「謝謝院長，你是全民立法院長。」最後剩下9案中，7案保留、2案刪預算。

ET快訊
摩天輪外流「12分鐘」就完事！　醫：3條件建議看診
快訊／玉女歌手哽咽哭了！　痛揭音樂教父劣行
快訊／麥當勞宣布漲價！　8主餐全變貴
Sandy主持「超糗口誤」全放送！　急改口畫面被卡
快訊／戴資穎3局力退南韓好手　年終賽2連勝明對安洗瑩
協商吵翻天！游錫堃看不下去講「公道話」　藍委敬禮：全民院長
國庫當提款機　爽拿277萬吃喝玩樂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

評蔡英文融入台灣社會脈動　蕭美琴：對人民喜怒哀樂很敏感

趙少康稱「台北人愛吵架、南部人愛打架」　他批：不戰南北不會選？

快訊／選前之夜藍綠新北拚場！　賴清德1／11上凱道、1／12板橋造勢

蕭美琴：好的、壞的都可以看到蔡總統在承擔

漏網鏡頭！侯友宜、王金平高雄車掃　兩人瀟灑抹防曬油畫面曝光

國民黨爆料密會戰爭白手套　蕭美琴：這指控蠻烏龍的

開票日競總路權被柯營搶走　潘孟安尊重：1／13正常開票

趙少康回侯康貸爭議稱「沒強迫你買房」　王婉諭：別把年輕人當笨蛋

侯友宜高雄獻唱《堅持》！唱到一半嗨到跳下台　地方媽媽暴動了

柯粉不爽張茂楠「瀉藥說」　成功搶賴清德「開票之夜」路權

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

為何婚後不想跟婆家住？

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

告五人評蔣萬安唱《披星戴月》：9.5分　聲援五月天「希望他們都好」

調皮娃趁媽拿衣服沒注意　迅速爬行「藏身」躲貓貓

婚禮請頑童當嘉賓金曲連發　賓客台前超嗨！根本演唱會

評蔡英文融入台灣社會脈動　蕭美琴：對人民喜怒哀樂很敏感

趙少康稱「台北人愛吵架、南部人愛打架」　他批：不戰南北不會選？

快訊／選前之夜藍綠新北拚場！　賴清德1／11上凱道、1／12板橋造勢

蕭美琴：好的、壞的都可以看到蔡總統在承擔

漏網鏡頭！侯友宜、王金平高雄車掃　兩人瀟灑抹防曬油畫面曝光

國民黨爆料密會戰爭白手套　蕭美琴：這指控蠻烏龍的

開票日競總路權被柯營搶走　潘孟安尊重：1／13正常開票

趙少康回侯康貸爭議稱「沒強迫你買房」　王婉諭：別把年輕人當笨蛋

侯友宜高雄獻唱《堅持》！唱到一半嗨到跳下台　地方媽媽暴動了

柯粉不爽張茂楠「瀉藥說」　成功搶賴清德「開票之夜」路權

傅孟柏才爆秘婚　玩大冒險「強吻男星」簡嫚書現場看傻

不爽太刺眼！機車路權促進會成員拔35爆閃燈　妨害公務罪送辦

王品營收目標衝300億元　董座陳正輝：5年內問題不大

評蔡英文融入台灣社會脈動　蕭美琴：對人民喜怒哀樂很敏感

妹子一到日本「秒刷爆8萬」　友急借錢！網看傻：回國還債

屏東工地1工人上午墜樓送醫　下午病情惡化搶救不治

男友揪2人集體性侵女友　她心碎質問！渣男竟回：妳難道不愛我嗎

使用高功率電器　台電「勸世」兩大要點要注意

趙少康稱「台北人愛吵架、南部人愛打架」　他批：不戰南北不會選？

AAA紅毯／夫碩順壓軸霸氣登場！　樂童音樂家零互動⋯粉絲笑出來

陸堆高機「牙叉斷脖」　三輪車玻璃全碎駕駛昏迷

政治熱門新聞

談免頭期款政策　趙少康：以前買不到，現在可量力而為

ET民調／侯康配34.8%緊追賴蕭配　中南部支持度增加最多

ET民調／2024大選關鍵議題　42.0%民眾強烈認為是「清廉與貪腐」

協商吵翻天！游錫堃講「公道話」　曾銘宗起身敬禮讚「全民的院長」

賴清德卡住了　郭正亮揭中間選民動向

決戰30天／侯康配「南票北補」一決生死　民調封關前辯論拚氣勢

前參謀總長劉和謙一級上將今病逝　享耆壽97歲

蔣：我沒柯絕頂聰明　但勤於溝通

決戰30天／全台73區域立委總體檢

趙少康昔罵「不讓年輕人投票怎樣」　今改口未推18歲投票「就辭職」

綠包3天凱道路權　柯出奇招不搭舞台

藍綠白選前之夜各就各位！　柯搶凱道、賴奪北平東路、侯瞄準本命區

雙市長站台！盧秀燕讚徐巧芯是台灣良心　蔣萬安一則小故事讓徐哭了

吳釗燮：大選後將卸任外交部長

更多熱門

相關新聞

柯粉不爽綠「瀉藥說」　搶賴清德「開票之夜」路權

柯粉不爽綠「瀉藥說」　搶賴清德「開票之夜」路權

藍綠白3陣營將2024總統大選1月12日「選前之夜」場地目標瞄準凱道，最終由民眾黨總統候選人柯文哲陣營搶下，但因民進黨包下凱道9至11日路權，能否順利搭建舞台引發熱議；但想不到有柯粉不滿民進黨台北市黨部主委張茂楠昨稱「沒屁股吃瀉藥」說，進而搶下1月13日開票當天的北平東路路權，恐對賴清德「開票之夜」造成影響。

趙少康喊「一年沒推內閣就辭職」　侯友宜：上任馬上處理

趙少康喊「一年沒推內閣就辭職」　侯友宜：上任馬上處理

快訊／國民黨證實夏立言率團訪陸　將見台辦高層傳言「非事實」

快訊／國民黨證實夏立言率團訪陸　將見台辦高層傳言「非事實」

國民黨最新宣傳影片曝光！　「侯康配」最強投捕展現團隊戰力

國民黨最新宣傳影片曝光！　「侯康配」最強投捕展現團隊戰力

路透：國民黨副主席夏立言「突訪問中國」

路透：國民黨副主席夏立言「突訪問中國」

關鍵字：

游錫堃司法院立法院國會曾銘宗邱臣遠國民黨民眾黨民進黨柯建銘賴士葆

讀者迴響

熱門新聞

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

《帝王條款》畫作學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ

丫頭出國脫了！

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

《棒棒堂》阿本罕見放閃男友！

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

楊丞琳失言4天首現身！

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

勇士格林鎖喉又揮拳遭「無限期禁賽」

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

2年前爭議爆紅　NanaQ「整年沒接到業配」揹貸款

狂嗨整晚…妹子下面「裂出2條溝」痛爆！醫一看秒懂了

大巨蛋看球「胸前釦子炸開飛走」！

更多

最夯影音

更多
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面