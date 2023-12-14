日月潭5菜1湯1400元！他怒「魚有土味」要求退費　店家回應曝

▲一名網友到日月潭觀光、吃飯，結果發生消費糾紛。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

圖文／CTWANT

日月潭驚傳消費糾紛！一名網友近日投訴，他與家人到當地觀光，並在一間餐館吃飯，總共點了5菜1湯要價1400元，卻還被店員要求加點，上菜吃了一口魚後他發現土味超重，且店家服務態度差，因此氣得當場要求退錢，被拒絕後報警處理，後續還拍照公審店家，引發網友熱議。

原PO近日在臉書社團《爆廢公社》發文抱怨，他與家人4大1小總共5人，日前到日月潭旅遊，在當地某一間餐館吃飯，前後點了5菜1湯要價1400元，沒想到服務人員竟一直要求他們加點，他們考量到只有5人要吃，所以一直拒絕服務人員的建議，沒想到服務人員竟表現一副很不耐煩的樣子。

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接著上菜後原PO吃了一口魚發現土味很重，詢問服務人員該如何處理，結果先後問了3次，餐廳都置之不理，店員還一臉不耐煩的樣子，氣到他當場報警，要求餐廳退錢，警方到場後表示是消費糾紛，要求他跟店家自行調解，或是找消保官投訴，結果餐廳還是繼續擺爛，「為了避免破壞旅遊興致，索性就離開了，只烙下一句話讓他們留著買藥吃，等待休假過後再進行投訴檢舉未開發票，希望不要有消費者或是觀光客再度受騙⋯⋯」

貼文曝光後也引發網友熱議，「要求加點，感覺超不好」、「看起來像一開始點餐的問題，才拿魚有土味借題發揮」、「店家態度確實不好，但因為口味不合要求退錢就太過了」、「一道250元其實不會太貴唉」、「難吃就自認倒霉，還要報警，真的浪費資源」、「作者關閉留言了！！！話說敢發文批評店家，卻不敢面對網友留言，實在有趣」、「1400這麼多菜不貴，我點一隻烤吳郭魚就要490了，也是有點土味，但我覺得很好吃」、「你的問題比較大，標準澳洲的客人，口味是個人因素，有沒有達到開發票標準，也不是你說的算，你算老幾。」

針對投訴，餐廳老闆娘也回應，菜色價格都有清楚標示，至於魚有沒有土味是主觀感受，客人既然要求退費，他們第一時間也答應了，不料客人還是態度很差、不斷狂唸，老闆娘老公就跟客人說「你們不用那麼大聲」，結果客人竟瞬間暴怒，當場打電話報警，最後才會鬧到不歡而散。

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