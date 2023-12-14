不會說內湖交通沒救！蔣萬安嗆聲：我沒柯文哲絕頂聰明　但勤於溝通

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

面對民眾黨台北市議員陳宥丞踢爆，蔣市府的內湖交通比柯市府任內更差，使前台北市長、民眾黨總統候選人柯文哲日前大酸台北市長蔣萬安「果然不行」。蔣萬安14日回擊，自己絕對不會說「內湖交通沒救」，他覺得當然有救，就是盡全力一步步解決，「今天放在那邊不做溝通，其實永遠不會開始」。

蔣萬安14日接受廣播節目「千秋萬事」訪問。主持人王淺秋談及內湖塞車問題，並指柯文哲過去曾說「內湖交通沒救了」，日前認為除非環狀線完工、政府強制管制收費，並酸蔣萬安過去稱有辦法改善，但柯自認比較勤勞、聰明，「我都覺得不行，你怎麼可以？」

蔣萬安直言，「我絕對沒有柯市長這麼絕頂聰明，但我絕對比他勤於溝通。」自己上任後對於內湖交通用盡各種方式跟各界溝通，了解各項的問題，所以也擬定短中長期做法，包括對路口淨空、請警察或義交協助，另加開很多接駁車，並跟內科企業溝通，了解是不是能夠彈性上下班，如何透過ESG的方式鼓勵員工搭乘大眾運輸工具。

蔣萬安提及，更重要的是，未來內科要解決塞車的問題，捷運的興建非常重要，所以台北市未來有北環南環，以及最重要的東環段，因為會經過內湖，自己上任之後積極跟中央溝通，今年中央也已核定，因此他承諾未來2年內東環段要動工，希望能夠加速興建東環段，並於完工後徹底解決內科塞車問題。

蔣萬安說明，東環段為中運量，接下來會針對尖峰時段增加班次，或對捷運車廂設計有所改造，否則很多人反應捷運客滿，所以透過車廂空間改善達到一定成效，目前交通局回報，內科交通通勤時間縮短6％至13％，不過微幅縮短還不夠，未來會持續加倍努力，「對我們來講，我們不會說『內湖交通沒救』，就是用盡各種方式。」

王淺秋追問，所以內科交通有救嗎？蔣萬安說「我覺得當然有救，對我們來講，我們一定是盡全力一步步解決，包括捷運的興建，你今天放在那邊不做溝通，那其實永遠不會開始。」所以現在一直往前推進，且中央已經核定，希望2年內能夠動工，並於動工後盡量降低周邊影響、盡快完工，對內科交通絕對有幫助。