開啟10年又關閉！大陸盛傳不再公布裁判文書　僅供內部查閱

▲「中國裁判文書網」於2013年7月1日上線。（圖／翻攝自中國裁判文書網）

文／中央社

據陸媒財新網報導，在中國最高法院主導下，「全國法院裁判文書庫」將於明年1月上線，僅供法院人士在內部專網檢索裁判文書，不對外公開。此舉引發擔憂，中國實施10年的裁判文書上網公開制度，恐將因此轉向。

「中國裁判文書網」於2013年7月1日上線後，截至12月11日，各級法院累積在該網公開各類裁判文書1.4億份，網站訪問量達1077餘億次，但當日僅上傳192份。

包括學者、律師在內的不少法律人士察覺，今年以來，裁判文書公開速度明顯放緩，質疑裁判文書網會否廢止的聲浪不絕於耳。

報導指出，「全國法院裁判文書庫」與同樣由最高法院主辦的「中國裁判文書網」不同，全國法院裁判文書庫僅供法院人士在內部專網檢索裁判文書，律師、法學研究者以及社會大眾無法查閱。

中國最高法院辦公廳11月21日下發「關於建設全國法院裁判文書庫的通知」至各高級法院，擬於2024年1月上線運行「全國法院裁判文書庫」，並明確其應用範圍，僅支持全國法院幹警在內部專網查詢檢索裁判文書。

至於為何要建設全國法院裁判文書庫？「通知」稱，這是推進嚴格公正司法的具體要求，是優化裁判文書管理、有效支持類案檢索、促進法律統一適用的重要舉措。

報導引述接近最高法院的人士證實，「通知」內容屬實。另有北京、江蘇等省份不同層級法院的人士表示，自2022年底以來，最高法院相關負責人已在多個內部會議上表示，要建設對內使用的案例庫，「把以前傳到外網的文書統一傳到內網」，近期已在著手上傳案例。

另據陸媒財經網「財經E法」引述多名高院人士報導，中國最高法院也在同步籌建「人民法院案例庫」，供各級法院、廣大法官使用，並「適時、以適當方式對外公開」，供社會公眾使用。

報導說，目前受訪人士尚不清楚，建設對內使用的「全國法院裁判文書庫」，以及搭建一個可供公眾查詢「人民法院案例庫」，與運行已達10年的中國裁判文書網之間會形成並存關係，抑或替代關係。

中國法律自媒體「煙語法明」發文指出，幾乎所有的法律微信群組11日都在轉發這一則最高法院辦公廳的「通知」，立馬引發法律圈的熱議，質疑「全國法院裁判文書庫」只向法院系統內部開放。這豈不是意味著全國法院的各類裁判文書，不再向社會公開了？

「煙語法明」提出警告，裁判文書不再對外公開，中國司法訴訟會跌回「關係時代」。

文章指出，沒有各地法院即時上傳最新的裁判文書，影響最大的肯定是律師。屆時，每個律師都需要在法院建立自己的關係網和訊息網，以便能夠獲得最新的司法判案所要用到的裁判數據，打探最新的司法裁判標準。

文章提到，以最簡單的交通事故打架鬥毆的人身損害賠償案件為例，單純的掌握法律規定的賠償醫藥費、殘疾賠償金、住院護理費、誤工費等賠償標準，律師連起訴狀中的訴訟請求都會寫不明白。

文章並指出，離婚案件、人身損害賠償案件，占據了基層法院民事案件數量的半壁江山，是最常見最簡單的民事案件。但沒有大量裁判文書公開可以參考相關標準的情況下，如果不能跟法官達成「關係良好」的「特殊管道」，律師代理案件幾乎寸步難行。

「煙語法明」直言，真的很擔心，隨著司法公開各項工作的遲緩，特別是裁判文書失去了公開的魄力和監督作用，再次回到社會大眾不再透過司法途徑解決社會糾紛，律師代理案件不再追求法律專業而是不得不依靠跟法官處「關係」的年代。