泰28歲正妹議員被控「侮辱王室」！2條推文成罪證　遭判6年

▲拉洽諾被控冒犯君王，一審被判6年徒刑，將會繼續上訴。（圖／IG／nanaicez，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國正妹議員拉洽諾（Rukchanok Srinork）因為清秀的外表吸引選民支持，然而她卻因為在社群平台X（前身為推特）上轉發被認為是「批評泰國王室」的推文，以及發表一篇批評泰國政府對於疫情處理失責的推文，因此被依侮辱君王罪名判6年徒刑，目前仍在等待上訴，如果確定入獄，她將失去議員席次。

根據BBC報導，泰國前進黨在2023年眾議院選舉期間，推出修改《冒犯王室法》、支持同性婚姻、酒精自由化等政策，因此大獲全勝，在400個席次中取得152席，並在首都曼谷府的33個選區中奪得32 席，其中挽蓬選區就是由28歲的拉洽諾當選。

前進黨黨主席皮塔在大選勝利後一度有望成為總理，但因為受到參眾兩院保皇派阻撓，因此最終未能通過提名，甚至還捲入政治鬥爭，目前遭憲法法庭暫停職務。

拉洽諾13日遭法院裁定，因為兩度公開發表侮辱君王言論，其中一次是批評泰國政府對於疫情的處理不當，另一次則是在X轉發一條批評泰王的推文，因而被判6年。

拉洽諾以1.4萬美金（約新台幣43萬元）的保釋金獲釋，正在等待上訴，而她則堅決否認犯行。然而泰國擁有全球最嚴苛的冒犯王室法律，由於法條非常廣泛，因此難以對此進行法律辯護。不僅如此，因為該法被視為國家安全法，法官極少判被告無罪，審判甚至多以閉門形式進行，沒有獨立觀察員，不管案件的嚴重程度如何，被告通常需要面臨巨大的壓力，甚至被迫認罪。通常認罪的被告可以減輕一半罰刑。

泰國審判需要耗費多年才能完成，而這也意味著這些被指控冒犯王室的年輕抗議人士，會被迫浪費大量時間在無止盡的法庭聽證會，而這種「司法消耗」也能有效消滅抗議活動。事實證明，2020年推動修改冒犯王室法的抗議領袖們因為面臨數十項指控，如今根本無力組織示威遊行等行動。