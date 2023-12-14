中獎人注意！　財部：這48小時暫停兌領發票獎金

▲發票。（圖／記者蕭筠攝）



文／中央社

為提升電子發票處理效能、強化資安，財政部建置全新電子發票整合服務平台，13日宣布新平台將於12月24日晚上6時起上線試營運；為辦理系統移轉作業，平台於12月22日晚間6時至24日晚間6時，將暫停實體、網路通路兌領發票獎金等服務。

財政部指出，新平台移轉期間，將暫停各分眾（營業人、消費者、專業代理人、受捐贈機關或團體及政府機關）使用平台服務，包含暫停營業人使用電子發票傳輸軟體（Turnkey）上傳電子發票，及透過平台開立、接收B2B電子發票。

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不過，營業人端收銀機系統（POS）可照常開立電子發票，不影響民眾購物消費索取發票。

同時，財政部指出，也將暫停財政部統一發票兌獎APP各項雲端發票服務、四大超商多媒體服務機（Kiosk）電子發票服務及統一發票兌領獎服務；雲端發票服務包含查詢、捐贈發票、變更驗證碼、申請手機條碼、載具歸戶、兌領獎。

財政部指出，12月24日晚間6時起，將恢復提供上述服務，準備期間造成使用者不便，敬請見諒。

財政部表示，平台暫停服務期間無法受理各項申請作業，營業人若有電子發票字軌號碼取號（或增配）需求者，應提前於平台申請，或待平台恢復服務後再申請。

另外，財政部指出，使用舊版傳輸軟體（Turnkey）者，英立即更新至Turnkey 3.1版本，以利新平台上線試營運後上傳發票資料。