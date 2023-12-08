　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

母子偽造發票抽獎「狂中4條鑽石項鍊」　高市府、台酒都受害

▲▼ 統一發票 。（圖／記者劉昌松攝）

▲高雄一對賴姓母子變造發票參加抽獎，抽走3萬元現金抵用券、4條鑽石項鍊，最後遭抓包判刑。（示意圖／記者劉昌松攝）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市前市長韓國瑜任內推出「振興購物嘉年華」活動，不料一對賴姓母子竟登錄數千筆發票資料，等到中獎再偽造發票領獎，抽走3萬元現金抵用券。之後母子倆又在台酒舉辦的抽獎活動故技重施，抽中4條市價超過10萬的鑽石項鍊。事後，活動人員發現中獎發票是偽造，才揭發這對誇張母子。

根據判決書，高雄市經發局2020年6月舉辦振興購物嘉年華抽獎活動，只要持營業地點在高雄市的消費發票，且消費金額達500元以上，就能上網登錄發票號碼，取得1組抽獎序號，待之後經發局開獎抽中，即可獲得1萬元現金抵用券。

賴姓母子參與活動後，各自以自身名義登錄一共2099筆發票資料，最終抽中3筆1萬元現金抵用券，但發票上的消費金額根本不符合500元的門檻資格，最後賴男索性以剪貼方式變造3張發票，順利領走3萬元抵用券。事後，工作人員發覺發票有變造痕跡，趕緊報案追回獎品。

不過，賴姓母子倆食髓知味，眼見台酒的葡萄酒抽獎活動也採登錄發票方式進行，隨即抱持僥倖心態參加，用同樣手法登錄944筆消費紀錄，又抽中4條市價10萬餘元的鑽石項鍊。之後，活動工作人員掃描發票，才發現中獎發票遭偽造。

高雄地院審理時認為，賴姓母子在葡萄酒抽獎活動中沒有真正消費，卻先登錄發票，待中獎後再用剪貼方式變造，事後卻辯稱「發票是檢到的」，根本不足採信，因此今年11月30日依偽造文書等4罪判刑，合併應執行賴男1年4個月、賴母5個月，皆可易科罰金。

ET快訊
台灣2023年度代表字出爐！他3月就猜中
「紅髮歌姬」Ado將來台開唱！2／7登北流售票資訊一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

母子偽造發票抽獎「狂中4條鑽石項鍊」　高市府、台酒都受害

快訊／桃檢深夜證實：Linbay好油林裕紘、許哲賓2人已交保

快訊／新北廂型車自撞電桿「車頭凹陷」　駕駛傷重不治

新北父長期照顧臥床兒…地下租屋處恐遭斷電！幸好他們伸援手

蘆洲男被叫去三重助陣！他到場急掏槍示威...警隔1個月後逮捕他

林口燒毀80萬古董偉士牌　縱火老婦抓到了…辯「不知為何要這樣」

好油滅證將起訴！林裕紘唬爛筆電遭偷　檢警還原硬碟揪真凶

快訊／彰化男芭樂園綑女友　她被「西瓜刀砍20刀」斷臂亡

快訊／跟男友講電話被罵！汐止20多歲女持刀自殘誤傷母　2人送醫

蘿蔔槍屁孩身分遭起底！1人是「樂團貝斯手」　曾認愛張秀卿女兒

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

超人氣牛肉麵老闆酒駕　路邊被抓！酒測達0.77

Lulu金馬狂瘦「險些露小亮點」XD　不敢和陶晶瑩比：非常高的標竿

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

女兒洗完衣服請父幫忙搬　爸全程狂抱怨氣到不行XD

房客門一開「蟑螂大軍」竄到走廊　在他身上狂爬！

母子偽造發票抽獎「狂中4條鑽石項鍊」　高市府、台酒都受害

快訊／桃檢深夜證實：Linbay好油林裕紘、許哲賓2人已交保

快訊／新北廂型車自撞電桿「車頭凹陷」　駕駛傷重不治

新北父長期照顧臥床兒…地下租屋處恐遭斷電！幸好他們伸援手

蘆洲男被叫去三重助陣！他到場急掏槍示威...警隔1個月後逮捕他

林口燒毀80萬古董偉士牌　縱火老婦抓到了…辯「不知為何要這樣」

好油滅證將起訴！林裕紘唬爛筆電遭偷　檢警還原硬碟揪真凶

快訊／彰化男芭樂園綑女友　她被「西瓜刀砍20刀」斷臂亡

快訊／跟男友講電話被罵！汐止20多歲女持刀自殘誤傷母　2人送醫

蘿蔔槍屁孩身分遭起底！1人是「樂團貝斯手」　曾認愛張秀卿女兒

歐中4年首度面對面峰會　致力化解分歧

快訊／五月天陷假唱疑雲首開唱！　「現場真實嗓音」曝光

日圓急速升值　時隔3個月1美元兌144日圓

不聽爸媽勸！人妻堅持嫁「燒光存款」病倒　老公與婆婆對話讓她心碎

108課綱狂刪文言文！北一女老師轟「無恥」爆紅　本人回應了

71歲爺爺死前自爆「隱瞞50年真實身分」　竟是銀行搶劫懸案通緝犯

三寶測試員警忍耐度！紅燈一步步滑到路中間　療癒結局讓全場笑了

母子偽造發票抽獎「狂中4條鑽石項鍊」　高市府、台酒都受害

學校傳鬧鬼！5女學生突崩潰「集體中邪」　校方找宗教師禱告

運動老更快！　芬蘭45年「萬人研究」揭：運動不會讓人變長壽

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

社會熱門新聞

即／彰化男芭樂園綑女友砍20刀　她斷臂亡

林口燒毀80萬古董偉士牌　抓到縱火婦

0煞車衝待轉區影片曝！7騎士變保齡球瓶噴飛

校護為閃車飛進田中撞樹亡！驚悚影曝光

啞鈴弒父案開庭…吳慷仁偕金鐘編劇呂蒔媛現身！

國道上「160kg巨輪砸中轎車」1死3傷！肇事男下場曝

3男玩火害慘家樂福怎判？他燒掉39億判決曝

辦公室激戰OL一次就中！人夫拒負責逼墮胎

小六童陪媽打羽球先回家　過馬路遭撞飛亡

即／汐止20多歲女持刀自殘誤傷母　2人送醫

蘿蔔槍屁孩身分遭起底！1人是樂團貝斯手

即／桃檢深夜證實：林裕紘、許哲賓已交保

婦人領300萬疑遭詐騙　警阻詐變護鈔

即／台灣大道休旅車「保齡球式追撞」5人受傷

更多熱門

相關新聞

叫外送「發票爽中1000萬」！　明細曝光

叫外送「發票爽中1000萬」！　明細曝光

財政部公布今年9-10月統一發票中獎號碼，千萬特別獎號碼為「72054514」。根據中獎清冊顯示，台北市信義區有一位民眾點22元 foodpanda 外送，驚喜抱走1000萬大獎。

快找發票！繳停車費「中1000萬」　明細曝光

快找發票！繳停車費「中1000萬」　明細曝光

繳電話費「發票中1000萬」！　消費明細曝光

繳電話費「發票中1000萬」！　消費明細曝光

翻到「男友大額發票」她反被分手　網一查爆恐怖內幕！

翻到「男友大額發票」她反被分手　網一查爆恐怖內幕！

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

關鍵字：

發票偽造抽獎

讀者迴響

熱門新聞

即／彰化男芭樂園綑女友砍20刀　她斷臂亡

網傳黑白梗圖「婁峻碩去世…」　黃偉晉嚇壞爆哭

即／台北寶可夢中心禁夜排　深夜至少20人排隊

108課綱刪古文　北一女教師轟「無恥」爆紅

林口燒毀80萬古董偉士牌　抓到縱火婦

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

寶可夢中心深夜爆百名排隊潮

史上最長寒假！3所大學12／25開始放假　總共放56天

IG千萬網紅砸550萬　斷骨增高15cm

0煞車衝待轉區影片曝！7騎士變保齡球瓶噴飛

限時2天！超商咖啡買1送1爽喝

太平洋島國萬那杜　規模7.1強震

校護為閃車飛進田中撞樹亡！驚悚影曝光

2023年度代表字3月就預言　洪孟楷：不該發生

更多

最夯影音

更多
《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫
超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面