母子偽造發票抽獎「狂中4條鑽石項鍊」　高市府、台酒都受害

▲高雄一對賴姓母子變造發票參加抽獎，抽走3萬元現金抵用券、4條鑽石項鍊，最後遭抓包判刑。（示意圖／記者劉昌松攝）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市前市長韓國瑜任內推出「振興購物嘉年華」活動，不料一對賴姓母子竟登錄數千筆發票資料，等到中獎再偽造發票領獎，抽走3萬元現金抵用券。之後母子倆又在台酒舉辦的抽獎活動故技重施，抽中4條市價超過10萬的鑽石項鍊。事後，活動人員發現中獎發票是偽造，才揭發這對誇張母子。

根據判決書，高雄市經發局2020年6月舉辦振興購物嘉年華抽獎活動，只要持營業地點在高雄市的消費發票，且消費金額達500元以上，就能上網登錄發票號碼，取得1組抽獎序號，待之後經發局開獎抽中，即可獲得1萬元現金抵用券。

賴姓母子參與活動後，各自以自身名義登錄一共2099筆發票資料，最終抽中3筆1萬元現金抵用券，但發票上的消費金額根本不符合500元的門檻資格，最後賴男索性以剪貼方式變造3張發票，順利領走3萬元抵用券。事後，工作人員發覺發票有變造痕跡，趕緊報案追回獎品。

不過，賴姓母子倆食髓知味，眼見台酒的葡萄酒抽獎活動也採登錄發票方式進行，隨即抱持僥倖心態參加，用同樣手法登錄944筆消費紀錄，又抽中4條市價10萬餘元的鑽石項鍊。之後，活動工作人員掃描發票，才發現中獎發票遭偽造。

高雄地院審理時認為，賴姓母子在葡萄酒抽獎活動中沒有真正消費，卻先登錄發票，待中獎後再用剪貼方式變造，事後卻辯稱「發票是檢到的」，根本不足採信，因此今年11月30日依偽造文書等4罪判刑，合併應執行賴男1年4個月、賴母5個月，皆可易科罰金。