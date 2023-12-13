趙少康政大談兩岸政策：我跟侯友宜沒那麼國民黨　自稱不是LKK

▲國民黨副總統候選人趙少康出席政大「青年與副總統候選人座談」。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康今（13）日晚赴政大演講，談及居住正義、青年參政等議題，並接受學生提問。一名政大學生問及國民黨兩岸政策，以及民進黨副總統候選人蕭美琴說要維持現狀，對這句話有何想法？趙少康表示，國民黨是主張「親美和中」，強調兩岸還是得溝通，和平、不打仗最重要，並稱，「自己跟侯友宜都是沒有那麼國民黨」，指侯友宜嘉義長大，爸爸市場賣豬肉，怎麼會是親中的人？

談及兩岸議題，趙少康強調，國民黨是主張「親美和中」，民進黨是「親美反中」，「和」 沒有「反」強烈，就被打成親中。話鋒一轉，趙說，自己也離開國民黨30年，本來想回去改造國民黨、選黨主席，並向台下學生喊話「我不是你們想像LKK的國民黨，我在國民黨也是改革派的」。

趙少康進一步指出，「自己跟侯友宜都是沒有那麼國民黨」，因為侯友宜嘉義長大，爸爸在市場賣豬肉，怎麼會是親中的人？而自己過去從事公職，但從來沒有用公職身份訪問大陸，後來去大陸都是去參觀景點，沒有接觸過政治人物，更曾經在接受陸媒訪問時，直接講「不喜歡共產黨」，因為不喜歡就是不喜歡、制度不一樣。

不過，趙少康也強調，他自己喜不喜歡不重要，「拜登喜不喜歡習近平也不重要，還是得溝通」，畢竟兩岸還是得溝通，和平、不打仗最重要。