政大生辣問內閣制怎修憲？　趙少康：上任一年內未推就辭職不幹

▲國民黨副總統候選人趙少康出席政大「青年與副總統候選人座談」。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康今（13）日晚間出席政治青年講座，學生提問，內閣制要修憲，可是遇到政治冷感，要怎麼修憲？趙少康回應，「保證一定盡我的力量推動，如果一年內沒推動，我辭副總統不幹！」

趙少康說，自己支持18歲公民權，當時免費提供400多檔的廣告，在中廣的廣播一直播，全世界大部分國家18歲都有公民權，且18歲很大，不給公民權沒有什麼道理。

趙少康表示，選舉就是一個機會，如果讀政治、讀行政、讀法律，更了解各國政治制度的比較就知道了，所以還是要努力推動，他一定跟各位保證，一定盡他的力量推動，如果一年之內沒有推動，他在這邊正式宣布，副總統辭職不幹。

是否會把18歲修憲當成給青年的誘因，讓年輕人投給國民黨？趙少康表示，保證說一年內啟動，不然就辭職，是因為覺得有機會，因為柯文哲贊成，國民黨也贊成，侯友宜也贊成，朱立倫也不反對，「如果我們當選願意放下權力，綠營有什麼理由反對？」最怕就是執政黨反對，因為總統多爽啊！六千個位置可以分，有時候比皇帝還大，所以綠營應該不會反對吧！就是努力看看。